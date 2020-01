O fim do Windows 7 veio marcar a morte de um dos sistemas operativos mais apreciados dos últimos anos. Esta era a escolha de muitos utilizadores, mesmo aqueles que optavam por comprar máquinas novas.

A maioria dos que ainda o usavam este sistema da Microsoft ficaram desagradados com esta decisão. No entanto, há quem queira fazer renascer o Windows 7, dando-lhe uma nova vida. Querem tornar o seu código Open-Source e continuar a desenvolvê-lo.

E se o Windows 7 for tornado Open-Source?

Foi no dia 14 de janeiro que a Microsoft decretou o fim do Windows 7. Desse dia em diante, a segurança deste sistema deixou de existir e está igualmente exposto a todos os problemas que surjam. Os utilizadores ficam expostos e sem qualquer proteção. Ainda assim, muitos decidiram ficar.

Sabendo desta realidade, a Free Software Foundation tem uma proposta em curso, que poderia mudar o futuro. Esta fundação quer convencer a Microsoft a doar o código fonte do Windows 7 à comunidade para que esta o avalie.

Um desejo expresso pela Free Software Foundation

Para iniciar o processo e mostrar a vontade dos utilizadores, a Free Software Foundation lançou uma petição online. Esta será depois enviada à Microsoft para avaliação. Dos muitos argumentos apresentados, um revela que a Microsoft não tem nada a perder ao libertar uma versão do seu sistema operativo que eles mesmos dizem que “chegou ao fim”.

Há outras justificações que mostram que depois de 10 anos a “envenenar a educação, invadir a privacidade e ameaçar a segurança dos utilizadores” esta é a hora da Microsoft se redimir e corrigir todo o que andou a fazer de errado.

Dificilmente a Microsoft vai doar o código do seu sistema

Com toda a nova abordagem da Microsoft face ao software livre e ao que tem libertado nos últimos meses, a Free Software Foundation pensa que a empresa tem mesmo de dar este passo. O problema é que ainda está sobretudo a ganhar dinheiro com as atualizações das empresas.

Por agora as assinaturas desta petição estão ainda muito baixas. Podem crescer nos próximos dias, mas dificilmente conseguirá convencer a Microsoft a dar este passo importante. O tornar do Windows 7 Open-Source seria algo único e importante para a indústria.