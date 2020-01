Com todas as novas funcionalidades de segurança que os smartphones hoje têm, é normal que as apps as usem para garantir a privacidade dos utilizadores. O foco está na segurança, mas muitas mais áreas podem ser exploradas.

O mais recente a tomar este caminho parece ter sido o Facebook com o Messenger. Uma nova funcionalidade estará a ser testada e garantirá o reconhecimento facial do utilizador. O estranho é mesmo o nome que foi escolhido, que já todos conhecem de outra marca.

Ainda mais segurança para o Messenger

As questões de segurança e privacidade sempre foram um foco no Facebook e nos seus serviços. As razões nem sempre foram as mais claras e as mais positivas, mas a verdade é que os mecanismos estão lá para proteger os utilizadores.

Com constantes melhorias e atualizações, é normal que o Facebook explore potencialidades que os smartphones hoje oferecem. Desta forma consegue mais e melhor das suas apps, usando apenas os mecanismos que já tem disponíveis nestes equipamentos.

O Facebook aposta no reconhecimento facial

A mais recente descoberta, vinda da já conhecida Jane Manchun Wong, revela que o Messenger deverá receber em breve uma adição de segurança importante. Está presente uma nova opção de reconhecimento facial, que poderá ser ativada.

Este não é um mecanismo que pretenda dar mais segurança nas comunicações, mas sim para impedir o acesso alheio a este serviço do Facebook. Mediante o definido, será pedida posteriormente a autenticação, usando o reconhecimento facial do utilizador. Imediato, 1 minuto, 15 ou uma hora vão ser os períodos disponíveis.

Um nome que todos conhecem e não pode ser usado

Curioso mesmo é o nome adotado. Presente na app está o nome Face ID, que remete de imediato para a Apple. Tendo sido esta novidade encontrada num Android, garante-se que não é a proteção da Apple. Eventualmente este nome deverá ser mudado em breve e antes de ser lançado.

Resta apenas saber em que moldes o Facebook vai trazer esta novidade ao Messenger. Vai ainda haver a normal desconfiança da recolha de dados do utilizador, nomeadamente a sua face e o que será feito com ela. Isso tudo será evitado se forem usados os mecanismos nativos do Android e do iOS.