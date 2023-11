Reino Unido vai construir um satélite para ajudar a monitorizar as alterações climáticas

A Agência Espacial do Reino Unido partilhou que vai construir um novo satélite para monitorizar as alterações climáticas.

Conforme informou o Sky News, o Reino Unido quer construir um novo satélite para ajudar os cientistas a monitorizar as alterações climáticas e as catástrofes naturais.

O equipamento, a ser construído e financiado pelo país, fornecerá "dados valiosos e regularmente atualizados" sobre a Terra, e ajudará a detetar, monitorizar e reduzir o risco de catástrofes naturais.

A Agência Espacial do Reino Unido está a oferecer três milhões de libras para um novo satélite de referência, cofinanciado pela Open Cosmos, sediada no Campus Espacial de Harwell, em Oxfordshire.

Desta forma, o país juntar-se-á a Portugal e Espanha no projeto Atlantic Constellation, que está a planear um grupo de satélites para monitorizar a Terra.

A observação da Terra desempenhará um papel absolutamente vital na resposta a desafios globais como as alterações climáticas e a assistência em caso de catástrofe, fornecendo os dados de que necessitamos com rapidez e apoiando simultaneamente sectores-chave do Reino Unido, como a agricultura e a energia.

Disse Andrew Griffith, ministro do ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia, acrescentando que "ao trabalharmos com a Open Cosmos num novo satélite e ao apoiarmos os nossos parceiros atlânticos, Espanha e Portugal, podemos aproveitar a tecnologia espacial para os nossos objetivos comuns".

Na perspetiva de Griffith, este projeto criará, simultaneamente, novas competências e empregos para o futuro, "a fim de fazer crescer a economia do Reino Unido".

O anúncio foi feito no dia de abertura da Conferência Espacial do Reino Unido, a decorrer, em Belfast, na Irlanda do Norte, de 21 a 23 de novembro.