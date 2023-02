Com os smartphones dobráveis cada vez mais presentes, a Google tem feito um esforço para adaptar as suas apps. Estas querem fazer uso dos ecrãs maiores e da possibilidade de serem usados de forma completamente diferente. A mais recente app a ter acesso a esta funcionalidade é o Gmail, com tudo o que consegue oferecer.

Uma novidade da Google para a interface do Gmail

Com os seus ecrãs maiores e as suas formas diferentes, os smartphones dobráveis conseguem dar aos utilizadores muito mais. Há novas áreas que podem ser aproveita das e isso nota-se de imediato nas interfaces que estiverem adaptadas a esta nova realidade do Android.

A Google tem procurado adaptar as suas apps a esta realidade, ao mesmo tempo que faz o mesmo para os tablets e outros formatos de ecrã. A mais recente app a ter este tratamento foi uma das mais usada no Android, o Gmail da Google.

Foi a própria gigante das pesquisas que revelou que mudou o que oferece com esta app e passou a dar aos utilizadores uma interface adaptada aos smartphones dobráveis. Esta passa a esta dividida em duas áreas e, tal como no browser, permite uma leitura mais simples nestes ecrãs mais largos

Aproveitar ao máximo o ecrã dos smartphones dobráveis

Nestas duas novas áreas a Google acabou por dividir as funcionalidades e assim aproveitar melhor o espaço. Assim, temos do lado esquerdo a lista das mensagens e do lado direito temos o conteúdo de cada uma das mensagens que forem escolhidas pelo utilizador para ler.

Para além do Gmail, a Google resolveu dar a esta app o mesmo tratamento em outas áreas. Também o Meet e o Chat tiveram o mesmo tratamento, aproveitando agora o espaço que os smartphones dobráveis oferecem para ser usado de forma mais alargada.

A Google alertou que esta novidade está já acessível a todos e que a app terá este novo comportamento. Curiosamente, a adaptação parece feita para smartphones como os Fold da Samsung e não para os Flip da marca ou o OPPO Find N2 Flip.