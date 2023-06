A IA baseada no ChatGPT irá gerir o atendimento das chamadas para o 112. Esta mudança acontecerá a partir de 2025 e em alturas de congestionamento. O governo tem um projeto-piloto a decorrer e se for bem sucedido irá começar a ser usado no atendimento de chamadas de emergência médica.

O ChatGPT vai tratar das chamadas para o 112

Este anúncio foi feito por secretário-geral-adjunto da Administração Interna, António Pombeiro e este revelou que se está a trabalhar neste projeto-piloto. Referiu que esta é uma tecnologia muito recente e que por isso existe a necessidade de se fazerem muitos testes.

A utilização do ChatGPT e da IA será feita em momento perfeitamente identificados, em especial quando existe um afluxo grande de chamadas. Estas são situações pontuais e que acabam por resultar em afluxos de chamadas anormalmente elevadas.

Como estes recursos estão dimensionados para situações normais, estas alturas de maior tráfego geram tempos de espera elevado. Assim, a ideia é a interface inicial que atende a chamada, avalia que o problema e que tipo de apoio é necessário, use o ChatGPT e a IA sempre com uma resposta em linguagem natural.

Humanos apoiam a IA nas chamadas de emergência

Segundo revelou António Pombeiro, quem comunicar com o 112 não deverá perceber que está a falar com um sistema de IA como o ChatGPT. Para aprimorar estas respostas e a capacidade do sistema, vai haver ainda um período de testes com chamadas simuladas.

Há também uma garantia em que o segundo interveniente na avaliação terá de ser sempre um humano. O sistema de IA nunca levará a chamada para o 112 até ao final. Também foi garantido que o sistema irá funcionar com esta ajuda do ChatGPT apenas em alturas de maior congestionamento de chamadas.

A pergunta natural foi também se a ideia é substituir pessoas no sistema. A esta questão o secretário-geral Adjunto da Administração Interna rejeitou a ideia, revelando que este passo pretende reforçar os meios operacionais, automatizando-os, mas mantendo um humano a apoiar todas as chamadas.