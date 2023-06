ASUS recomenda a atualização urgente destes 18 modelos de routers

Com tanta oferta de equipamentos tecnológicos disponíveis no mercado, é cada vez mais fundamental que as marcas dêem prioridade às questões de segurança. Neste sentido, recentemente a ASUS recomendou que os utilizadores procedam à atualização urgente de 18 modelos dos seus routers por falhas de segurança.

ASUS recomenda atualização urgente de 18 routers

De acordo com as informações recentes, várias falhas de segurança levaram a ASUS a recomendar aos seus clientes a estes fazerem uma atualização de segurança urgente aos seus routers. A empresa taiwanesa lançou uma nova versão do firmware para estes equipamentos, a qual vai corrigir cerca de 9 falhas, entre elas duas consideradas como críticas que possibilitam a execução de códigos maliciosos nos produtos de ligação à Internet.

O principal foco desta atualização é então a falha CVE-2022-26376 que pode permitir a realização de ataques de negação de serviço (DoS) e a partir dos dispositivos, e também a falha CVE-2018-1160 que possibilita a execução de códigos perigosos para além dos limites da memória. Esta última falha já é conhecida há cerca de 5 anos, mas só agora está a ser devidamente corrigida.

E embora a ASUS não mencione nenhum ataque massivo aos seus equipamentos relacionados com estas duas grandes falhas, aconselha fortemente à atualização dos mesmos. De seguida pode ver a lista dos 18 routers que podem ser afetados por estes erros, e nos quais a ASUS aconselha a usa atualização:

GT6

GT-AXE16000

GT-AX11000 PRO

GT-AX6000

GT-AX11000

GS-AX5400

GS-AX3000

XT9

XT8

XT8 V2

RT-AX86U PRO

RT-AX86U

RT-AX86S

RT-AX82U

RT-AX58U

RT-AX3000

TUF-AX6000

TUF-AX5400

Para além deste alerta, a empresa de Taiwan também recomenda o reforço da segurança dos equipamentos através, por exemplo, do uso de passwords diferentes no acesso às rede wireless, uso de combinações seguras que não sejam usadas noutras plataformas, entre outros.

Desta forma, verifique se tem algum destes routers da ASUS e proceda à devida atualização.