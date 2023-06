Os planos da Samsung para a One UI 6 e para o Android 14 comçema a ser conhecidos em detalhe. A marca quer iniciar testes assim que possível, para rapidamente ter a versão final na rua. Agora, surgiu uma lista que interessa a todos. Falamos dos smartphones Samsung elegíveis para receber o Android 14 e a One UI 6.

One UI 6 e o Android 14 estão a ser preparados

Tem surgido nos últimos tempos muita informação sobre a próxima grande atualização dos smartphones da Samsung. Esta nova versão, a One UI 6, irá ser baseada no Android 14 e herdará todas as novidades que a Google preparou para esta versão.

Já foi mostrado que a Samsung terá inclusive iniciado testes com as versões beta do novo sistema, antecipando assim muito do que necessitará de fazer no futuro. Ao mesmo tempo, foi revelado que os testes com a versão final devem acontecer já em julho, preparando o caminho para a versão final.

Algo que surgiu agora é também importante, ainda que não seja oficial. Falamos da lista dos smartphones da marca que vão ter acesso a esta nova versão após a Google lançar para os seus smartphone e para os fabricantes o Android 14.

smartphones Samsung elegíveis para atualização

Os dados apresentados resultam da maior abertura e compromisso da marca no que toca às atualizações. Assim, temos o Galaxy S21 ou outros mais recentes a certamente receber o Android 14, bem como o Galaxy Z Fold3/4 e Z Flip3/4.

Na gama média temos os Galaxy A73, A72, A54, A53, A52, A34, A33, A24, A14, A13 e A04s a obter a versão mais recente do Android este ano ou no início do próximo. O Galaxy M54, M53 5G, M33 5G e o M23, junto com o Galaxy F54, F23 e F14 5G também são eleitos. Claro que a lista também deve ter o Galaxy Xcover 6 Pro e a série Galaxy Tab S8 do ano passado.

Sendo uma lista criada pela informação pública da Samsung, a probabilidade de ser válida é grande. A mesmo tempo, e sem uma linha de tempo definida, a marca deverá manter os períodos de atualização, ainda que possa antecipar nos principais modelos.