Se usa o Windows então é urgente que instale as atualizações disponíveis

Todos os meses a Microsoft lança as necessárias atualizações para os seus produtos. Este processo acontece na primeira terça-feira do mês, garantindo que reúne ali todas as falhas que foram corrigidas.

Este é um processo normal e que todos conhecem, mas este mês toma contornos de maior urgência. São mais de 70 correções, algumas delas classificadas como críticas. Dada esta urgência e os problemas que resolve no Windows é sobretudo urgente que instale as atualizações disponíveis.

Uma longa lista de problemas corrigidos pela Microsoft

Foi anteontem que a Microsoft lançou as mais recentes correções do Windows e de todo o software da marca que este usa. A Patch Tuesday de fevereiro de 2019 identifica e resolve algumas falhas consideradas críticas. Há muitas outras que estão em vários softwares da empresa.

Aqui temos 18 neste escalão e das quais 7 são referentes a browsers e motores de scripting. Há ainda 2 associadas ao Remote Desktop Client. Em ambientes empresariais, estas devem, contudo, ser as primeiras a serem aplicadas nos computadores.

O Windows tem problemas no browser mais antigo

Uma destas falhas em particular, afeta o Internet Explorer e permite que seja feita uma corrupção de memória, o que leva a que seja possível correr código no PC atacado. Marcada como CVE-2020-0674, a Microsoft alerta, entretanto, que esta falha está a ser ativamente explorada por atacantes.

Do que é descrito pela Microsoft, esta falha do Internet Explorer está nas versões 9, 10 e 11, e pode ser explorada no Windows 7, 8.1 e 10. Naturalmente que é aconselhada a instalação da correção de segurança o mais depressa possível.

É urgente instalar estas atualizações

Há ainda outras falhas, focadas em várias componentes do Windows. Falamos do DHCP, do Hyper-V ou do Exchange. A lista de falhas é longa e pode ser consultada na página de suporte da Microsoft. Estas vão ser agrupadas e os utilizadores do Windows 10 já as podem instalar principalmente via Update.

É de extrema urgência esta atualização. A Microsoft está a recomendar a sua instalação imediata, para que os utilizadores fiquem protegidos e longe dos graves problemas de segurança que podem surgir.