Morreu o inventor do Copy/Paste e do Find/Replace

Quantos de nós não usam regularmente as funções de copiar e colar (Copy/Paste). É verdade hoje tais ações são algo banais, mas a verdade é que alguém teve de pensar nelas.

Lawrence “Larry” Tesler, nascido em Nova Iorque em 1945, foi o inventor do Copy/Paste morreu na passada segunda-feira com 74 anos.

A inovação no mundo da tecnologia não se deve apenas e só aos grandes CEOs e aos que desenvolvem “grandes” projetos. Muitos são os que têm contribuído com pequenas inovações, mas que são de uma utilidade extrema no dia a dia de cada um.

Larry, como era conhecido, foi o inventor do popular atalho informático “copy-paste”. A par desta função super útil, Larry também inventou o find & replace (pesquisar e mudar) entre muitas outras funções. O anúncio público da morte de Larry foi através de um tweet, no perfil da Xerox.

Larry nasceu em Nova Iorque em 1945. Tirou formação superior na Universidade Stanford na Califórnia e começou a sua atividade profissional no centro de investigação da Xerox em Palo Alto. Larry também trabalhou na Apple durante 17 anos. O paradigma de “copiar e colar” foi popularizado pela Apple Computer a partir de 1981 com a interface Lisa, com o lançamento do Macintosh. Quando saiu da Apple, criou uma startup e fez também projetos para a Amazon e Yahoo.

Para a criação do Copy/Paste, Larry inspirou-se em algo que fazemos normalmente às crianças. Cortamos uma folha com texto e depois temos de a “ordenar” corretamente, usando para isso fita-cola.