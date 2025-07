93% dos profissionais de saúde já receberam doentes motivados pelos smartwatches

Pela importância que os utilizadores atribuem à saúde, o mercado dos wearables tem crescido, fornecendo métricas que permitem uma monitorização constante e cada vez mais precisa do corpo. Aliás, um estudo desenvolvido pela Ipsos para a Huawei revela vantagens dos smartwatches na adoção de hábitos de vida mais saudáveis.

Os resultados do Inquérito Europeu sobre os Comportamentos Relacionados com a Saúde de 2025, promovido pela Huawei e conduzido pela Ipsos, revelam que os smartwatches desempenham um papel fundamental na gestão da saúde e bem-estar dos europeus.

Mais de 80% dos utilizadores de smartwatches relatam mudanças de comportamento positivas, incluindo o aumento da atividade física e a melhoria dos hábitos de sono.

Em destaque está a transição do acompanhamento passivo para a gestão ativa da sua saúde e bem-estar.

Usar smartwatches aumenta a sensibilização para a saúde

O inquérito revela que a maioria dos europeus (78%) reconhece a relação entre o estilo de vida e a saúde, o que demonstra uma maior sensibilização para a gestão proativa do seu bem-estar.

Entre os utilizadores de smartwatches, 80% reconhecem melhorias de comportamento, influenciadas por informações de saúde geradas pelo dispositivo.

Além disso, a monitorização regular dos principais indicadores reforçou o empenho na otimização do exercício físico e do sono.

Tendências revelam mudança dos comportamentos relacionados com a saúde

Os cinco principais indicadores que os profissionais de saúde consideram mais importantes para a monitorização do bem-estar geral dos utilizadores incluem:

Pressão arterial;

Nível de açúcar no sangue;

Frequência cardíaca;

Saturação de oxigénio no sangue (SpO2);

Eletrocardiograma (ECG).

Tendo em conta a acessibilidade da monitorização, os profissionais de saúde defendem cada vez mais a utilização de tecnologias wearables para otimizar os cuidados prestados aos doentes.

Aliás, 80% dos médicos de clínica geral recomendam dispositivos inteligentes aos doentes e 72% dos profissionais de saúde gostariam que os doentes estivessem mais conscientes do seu estado físico e soubessem a que sintomas devem prestar atenção no que diz respeito ao seu bem-estar.

Atividade física e saúde cardiovascular são os indicadores mais monitorizados

A atividade física é o parâmetro mais frequentemente verificado (68% de utilizadores diários) e 78% dos europeus praticam o nível mínimo de atividade física recomendado pelas orientações da Organização Mundial da Saúde.

No entanto, apenas 41% dos europeus estabelecem um objetivo diário de passos, sendo o objetivo médio de cerca de 7000/8000 passos.

Por outro lado, a gestão da saúde cardiovascular tem-se tornado cada vez mais uma prioridade, alinhada com as tendências globais de utilização dos smartwatches.

A monitorização do ritmo cardíaco e da pulsação são indicadores de saúde comummente utilizados e valorizados, com 53% da população europeia a verificar estes indicadores diariamente.

Além disso, 46% dos inquiridos consideram a monitorização da saúde cardíaca como uma funcionalidade fundamental para um smartwatch, e 85% dos utilizadores europeus de smartwatches reforçam a importância das funcionalidades relacionadas com a saúde ao comprarem smartwatches.

Ligação entre as prioridades dos utilizadores e dos profissionais de saúde

Enquanto os profissionais de saúde destacam indicadores como a pressão arterial, os níveis de açúcar no sangue e os dados dos ECG, os utilizadores dão prioridade à gestão do sono, ao controlo das calorias e ao registo da hidratação.

No que diz respeito à frequência das medições, a maioria dos profissionais da área recomenda que os doentes meçam a pressão arterial (58%) e o ritmo cardíaco (53%) várias vezes por semana.

As recomendações dos profissionais de saúde relativamente ao acompanhamento da saúde alinham-se positivamente com a opinião dos utilizadores: a pressão arterial é citada pelos europeus como o parâmetro de saúde mais importante (76%), seguida de perto pela frequência cardíaca e pulsação.

O açúcar no sangue é considerado, em média, o quarto mais importante (72%), a seguir ao sono.

É aqui que surge o primeiro desfasamento significativo entre o que a população em geral e os profissionais de saúde consideram importante, com apenas 8% dos médicos a afirmarem que a gestão do sono é uma métrica de saúde importante.

No entanto, 93% dos profissionais de saúde já receberam visitas de doentes motivadas por uma notificação obtida a partir de um smartwatch. Este facto assinala uma mudança de atitude positiva dos utilizadores no sentido de adotarem um estilo de vida mais saudável.

Mais do que isso, demonstra a confiança crescente nos dados de saúde provenientes de um dispositivo inteligente.

À medida que a tecnologia evolui, os dispositivos wearables modernos oferecem informações de saúde mais precisas e diversificadas, tornando-os cada vez mais atrativos, especialmente para quem tem dispositivos desatualizados ou não tem nenhum.

Afirma Andreas Zimmer, gestor de produto da Huawei, que espera que, com os avanços tecnológicos, "a integração dos wearables na gestão do bem-estar geral venha criar uma «ponte» entre os conhecimentos do público e os conhecimentos dos profissionais de saúde".

Transformação dos comportamentos de saúde assinala uma nova fase

A tecnologia wearable está a redefinir a gestão da saúde na Europa. Ao alinhar as necessidades dos utilizadores com a experiência dos profissionais de saúde, os smartwatches estão a inaugurar uma era, em que os indivíduos assumem um maior controlo do seu bem-estar e adotam uma abordagem tecnológica para uma vida mais saudável.

O Inquérito Europeu sobre os Comportamentos Relacionados com a Saúde de 2025 fornece provas de que os utilizadores de smartwatches demonstram uma maior sensibilização para a saúde e são mais proativos na monitorização dos principais indicadores.

Embora a tecnologia wearable não substitua os cuidados de saúde profissionais, funciona como uma ferramenta essencial para reforçar os comportamentos proativos relacionados com a saúde.

