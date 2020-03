As redes sociais vieram popularizar a utilização de filtros nas fotografias de forma a dar um efeito diferente às imagens.

Com uma longa história na edição de imagens, a Adobe não quer ficar para trás e lançou agora a Photoshop Camera.

Com a necessidade de publicar fotos diferentes e personalizadas nas redes sociais, os filtros têm ganho preponderância ao longo dos anos. Além dos filtros mais estáticos, com variações de cores e construções, recentemente também se começaram a popularizar os filtros em tempo real, permitindo tirar fotografias divertidas ou criar vídeos dinâmicos.

Atualmente, várias são as aplicações que permitem aplicar estes efeitos, como é o caso das próprias aplicações das redes sociais ou das aplicações de terceiros.

No entanto, com um longo historial na edição de fotografia e vídeo, a Adobe pretende também entrar neste mercado, permitindo aos utilizadores captar imagens com filtros em tempo real. Para isso lançou agora a Photoshop Camera, uma aplicação que a marca pretende que se destaque da concorrência.

Photoshop Camera – A aplicação da Adobe para fotografias com efeitos em tempo real

Já existe no mercado uma panóplia de aplicações que permitem aplicar efeitos e filtros em tempo real às fotografias. No entanto, embora não venha apresentar um novo conceito, a Adobe pretende que a sua nova Photoshop Camera não seja apenas mais uma.

Para isso, integrou na sua nova app a sua plataforma AI Sensei que permitirá reconhecer e otimizar vários detalhes em tempo real, como é o caso do dynamic range e da tonalidade, de forma a oferecer o melhor resultado final.

Além disso, esta nova aplicação guarda sempre a imagem original, juntamente com a imagem editada, permitindo aplicar efeitos e filtros diferente mais tarde.

A Photoshop Camera está por agora disponível em acesso antecipado, sendo necessário uma inscrição no website oficial para a obter. No entanto, a Adobe alertou que as vagas para esta fase serão limitadas.