Coronavírus: Apple vendeu menos de 500 mil iPhones na China em fevereiro

A COVID-19, doença que é provocada pela infeção do coronavírus SARS-CoV-2, está a atrofiar o mundo e a atividade das empresa. Há prejuízos aos milhões um pouco por todos os segmentos. Contudo, a China tem estado no foco dos grandes prejuízos da tecnologia. Num relatório agora conhecido, a Apple no mês de fevereiro vendeu menos cerca de 780 mil iPhones que no mesmo mês de 2019.

Conforme está a ser reportado, a Apple vendeu neste mês de fevereiro menos de meio milhão de iPhones na China. Estes dados foram apresentados pelo governo nesta segunda-feira. Segundo as autoridades, o surto de coronavírus reduziu para metade a procura dos smartphones.

Coronavírus levou a uma queda de 50% na venda dos smartphones

A China colocou restrições nas viagens e pediu aos residentes que evitassem lugares públicos no final de janeiro, pouco antes do festival de Ano Novo Lunar. Este evento é uma espécie de natal para os chineses, onde trocam muitos presentes e fazem festejos por toda a China. Estas restrições mantiveram-se em grande parte durante a maior parte do mês de fevereiro.

No total, as marcas de telemóveis venderam um total de 6,34 milhões de aparelhos em fevereiro na China, 54,7% abaixo dos 14 milhões do mesmo mês do ano passado, segundo os dados da Academia de Tecnologia da Informação e Comunicação da China (CAICT).

Foi também o nível mais baixo para fevereiro desde pelo menos 2012, quando a CAICT começou a publicar dados.

Xiaomi e Huawei foram as marcas que mais perderam

As ações da Apple caíram cerca de 6% no meio de uma queda maior em Wall Street. Todo este impacto está relacionado com o medo crescente de uma recessão devido a uma queda acentuada nos preços do petróleo e ao vírus de rápida propagação.

Embora este seja um momento muito nervoso… advertimos que a procura chinesa no trimestre de março não é a tendência, mas um “evento de choque” que acreditamos que será de curta duração.

Escreveu o analista de Wedbush, Daniel Ives, numa nota de imprensa.

As marcas Android, que incluem dispositivos feitos pela Huawei e Xiaomi, foram responsáveis pela maior parte da queda. Assim, juntas, também por causa do Coronavírus, viram as vendas caírem dos 12,72 milhões de unidades de fevereiro de 2019 para 5,85 milhões deste ano. Além destes, a Apple também viu os seus dispositivos caírem. Este ano foram vendidos 494 mil iPhone, ao passo que ano passado no mesmo mês a empresa de Cupertino havia vendido 1,27 milhões. No mês de janeiro a empresa tinha até mantido os números estáveis, nesse mês vendeu um pouco mais de 2 milhões.

As empresas de análise de mercado, como a IDC e Canalys, previam anteriormente que as vendas globais de smartphones cairiam cerca de 40% no primeiro trimestre, pois o surto do vírus atingiu a procura e perturbou as cadeias de fornecimento.

As lojas de marca da Apple na China foram fechadas por pelo menos duas semanas em fevereiro, à medida que os receios sobre a epidemia aumentavam. Como resultado, o CEO da empresa, Tim Cook, escreveu uma carta aos investidores. Cook avisou que nesse mês não iria cumprir a sua orientação inicial de receita para o trimestre atual, devido à fraca procura.