Power bank obriga avião da easyJet a aterrar de emergência

Um voo da companhia aérea easyJet com destino a Londres foi obrigado a aterrar de emergência em Roma após uma passageira admitir que tinha feito algo que não é permitido.

Tripulação foi alertada para a presença de um dispositivo ligado a uma power bank no porão da aeronave

Segundo as informações, a passageira admitiu ter deixado um telemóvel a carregar através de uma power bank dentro da bagagem de porão. O incidente voltou a colocar em destaque os riscos associados às baterias de iões de lítio nos aviões.

Segundo as informações reveladas, o voo EZY2618 partiu de Hurghada, no Egito, com destino ao aeroporto de Londres Luton. Cerca de três horas após a descolagem, a tripulação foi alertada para a presença de um dispositivo ligado a uma power bank no porão da aeronave. Por precaução e em conformidade com os regulamentos de segurança, o comandante decidiu desviar o avião para o aeroporto de Roma Fiumicino.

A aterragem ocorreu sem incidentes, mas o episódio gerou momentos de tensão entre os cerca de 180 passageiros a bordo. Alguns relataram que apenas souberam o verdadeiro motivo do desvio já depois da aterragem, após a passageira assumir o erro perante a tripulação.

De relembrar que as power banks utilizam baterias de iões de lítio, componentes que podem sobreaquecer, entrar em curto-circuito ou até incendiar-se. Quando estes dispositivos estão no porão, um eventual incêndio torna-se muito mais difícil de detetar e combater rapidamente.

Atualmente, a maioria das companhias aéreas permite transportar power banks até 100 Wh (aproximadamente 27.000 mAh) sem autorização especial, desde que estejam na cabine. Equipamentos acima desse limite podem necessitar de aprovação prévia ou ser totalmente proibidos.

Além disso, recomenda-se: