Depois do P40 Lite, a Huawei deverá apresentar este mês a nova série P40, como forma de atacar o mercado de topo dos equipamentos Android.

Se já tínhamos falado do P40 e do P40 Pro, surgem agora informações sobre uma outra versão, a P40 Pro PE.

Se até há algum tempo o lançamento de grande parte dos flagships era feito com uma única versão que representava o melhor smartphone daquela marca, mais recentemente denota-se uma alteração dessa política de lançamentos.

Atualmente, é comum assistirmos ao lançamento de uma versão base acompanhada de um modelo Pro que centra em si as maiores inovações e novidades.

No entanto, com o lançamento do P40, a Huawei irá apresentar ainda mais uma versão, algo que já vimos na Samsung com o S20, S20+ e S20 Ultra. Além do P40 e do P40 Pro, deverá ser também apresentado o P40 Pro PE (Premium edition). Como o nome sugere, deverá ser uma versão ainda mais completa da versão Pro, centrando em si as melhores características.

Huawei P40 Pro PE – Uma edição melhorada do modelo Pro

Segundo as características reveladas, o Huawei P40 Pro PE contará com um ecrã OLED de 6,7” com 1440×3160 píxeis, 512 ppi e uma taxa de atualização de 120 Hz. Aqui encontraremos também integrado um sensor de impressões digitais e uma câmara dupla em punch-hole.

O processador deverá ser o Kirin 990 5G e será acompanhado por 12 GB de RAM e 512 GB de RAM.

A nível de fotografia e vídeo, este será o primeiro smartphone da marca a contar um um sistema de 5 câmaras. Além do sensor principal de 52 MP, teremos um sensor de 40 MP com lente grande angular, uma câmara para telefoto de 8 MP, um sensor ToF 3D e uma câmara periscópica com zoom ótico de 10x. Na frente teremos um sistema duplo, com uma câmara de 32 MP e um sensor ToF 3D.

Adicionalmente teremos ainda uma bateria de 5 500 mAh com carregamento rápidode 50W e carregamento sem fios a 27W. Suportará também NFC, Bluetooth 5.1 e trará um conector USB tipo-C, certificação IP68 e Android 10.

Já em relação ao preço, prevê-se que seja vendido entre os 1199 e os 1299€.