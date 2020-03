Dica: Não perca nada e veja todos os ficheiros escondidos no Windows 10

Quem explora o Windows 10 da Microsoft depressa encontra opções e definições que são úteis e muito simples de usar. São pormenores e pequenas alterações que mudam completamente o sistema.

O ideal é que cada utilizador adapte o seu sistema às suas necessidade e, por isso, devem ativar o que realmente necessitam. Uma opção que poucos têm definida é a visibilidade de ficheiros escondidos. Veja como a podem ativar.

Ainda mais visibilidade no Windows 10

Esta é uma opção que pode ser ativada para dar uma visibilidade completamente diferente dos ficheiros presentes no Windows 10. Existem alguns que, pela sua natureza, são escondidos, por serem tipicamente mais sensíveis.

Para alterarem esta visibilidade de ficheiros no Windows 10 só precisam de usar o Gestor de Ficheiros do Windows 10. Aí devem ter acesso ao separador Ver, bastando que o escolham no topo da janela.

Todos os ficheiros ficam bem visíveis

De seguida, e nesta área do Explorador de Ficheiros, devem encontrar no final, à direita, as Opções, que devem abrir. Aqui selecionem a opção Alterar opções de pastas e pesquisa. Será aberta uma nova janela de opções.

É aqui que vão tornar visíveis todos os ficheiros no Windows 10. Escolham o separador Ver dentro das Opções de pastas e depois encontram a lista de Opções de Pastas. É aqui que tudo será mudado.

Por fim, devem alterar a opção Ficheiros e pastas ocultos. Deverá estar ativa opção Não mostrar pastas, unidades e ficheiros ocultos e deverá passar a estar escolhida a opção anterior. Assim, invertem a seleção.

Após aplicarem esta mudança, de imediato todos os ficheiros escondidos passam a estar visíveis no Windows e no Explorador de Ficheiros. Conseguem assim ter uma visibilidade total do que têm nos diferentes discos e pastas do Windows.