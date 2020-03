Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Quais as diferenças entre o Samsung Galaxy S10e e o S10 Lite?

Boas, Quais as diferenças de um samsung s10e e s10 lite… Têm algum tipo de comparativo? Cumprimentos, João Lino.

Resposta:

João,

São muitas as diferenças que existem entre estes modelos.

Para começar, o S10 Lite é um pouco superior em vários aspetos, até no tamanho.

Logo a olhar ao tamanho de ecrã, o S10e tem 5.8” contra 6,7” do S10 Lite. O S10e traz o SoC Exynos 9820, enquanto que o S10 Lite traz o Qualcomm Snapdragon 855.

Em termos de opções de armazenamento, apenas o S10 Lite tem opção com 512GB de armazenamento.

Nas câmaras, os módulos são completamente diferentes. O S10e tem 2 câmaras traseiras, de 12 MP (wide) + 16 MP (ultrawide), enquanto que o S10 Lite tem três câmaras, de 48 MP (wide) + 12 MP (ultrawide) + 5 MP (macro). Nas câmaras frontais, em termos de design, o S10e tem uma câmara de 10 MP no canto superior direito, e o S10 Lite tem uma câmara de 32 MP ao centro, na zona superior.

Nos sensores de impressão digital, o S10e tem o sensor na lateral, e o S10 Lite tem no ecrã. Na bateria, o S10e tem 3100 mAh, com carregamento rápido de 15W, e o S10 Lite tem de 4500 mAh, com carregamento muito mais rápido, de 45W.

Digamos que, com este nível de diferenças, com aspetos tão distintos, são smartphones criados a pensar em públicos diferentes. Resta considerar todos os aspetos e decidir qual será mais adequado para si.

[Respondido por Hugo Cura]

Como devo limpar corretamente o meu smartphone?

Bom dia. Questão rápida: Será o álcool 96%, bom para desinfectar smartphones? Não estragará a camada oleofobica? Será seguro? Ou será melhor o álcool 80%? Obrigado Frederico Macias

Resposta:

Frederico,

De facto, o álcool poderá danificar a camada oleofóbica do smartphone, quer seja 96% ou 70%.

Não é recomendado utilizar soluções de limpeza baseadas em álcool para limpar ecrãs táteis capacitivos, nem utilizar detergentes genéricos, mesmo que refiram que podem ser utilizados em computadores ou ecrãs de TV. Os componentes dos detergentes são agressivos e podem facilmente eliminar a camada oleofóbica.

Assim, as soluções de limpeza utilizando produtos fica posta de lado mas continua a ser possível fazer a desinfeção e matar a bicharada que lá possa estar, recorrendo a aparelhos germicidas que recorrem a luz UV. Alguns exemplos:

https://amzn.to/2TNBBQa

A eficiência, segundo alguns relatórios que vimos, parece ser largamente superior a qualquer produto à base de álcool, e não tem uma invasão nula do smartphone.

[Respondido por Hugo Cura]

Como encontro atualizações para o Lenovo Z6 PRO?

Boa noite, eu não sei a quem recorrer, PR isso recorri a vocês! um familiar meu trouxe um Lenovo Z6 PRO ,mas reparei que não tem atualização desde outubro de 2019. Podem ajudar o porquê? Cumprimentos, aguardo resposta

Resposta:

Diogo,

É importante saber de onde esse smartphone veio. O país de origem dita, muitas vezes, a chegada das atualizações ou até de novas versões do Android.

Assim, deverá tentar obter a atualização com a utilização de uma VPN, a apontar para o país de origem e assim tentar obter essa atualização.

Importa também saber se o modelo em causa tem alguma atualização disponível. Muitas marcas simplesmente abandonam os seus equipamentos e deixam de fornecer qualquer atualização.

Deverá procurar na Internet, nomeadamente no site da Lenovo, se existe alguma atualização ou até uma nova versão – Android 10 – e depois fazer a instalação.

[Respondido por Pedro Simões]

Como partilhar um vídeo que não pode ser descarregado?

Boas PPLWARE, Sabem dizer de ferramentas para partilhas de vídeo? A situação é a seguinte: pretendo partilhar um vídeo com apenas algumas pessoas mas que não seja possível para elas descarregarem, apenas visualizar. Sabem de alguma solução? Cumps, Luis Chelinho

Resposta:

Luis,

Serviços como o Google Drive, o Dropbox ou até o OneDrive permitem que vídeos e outros ficheiros possam ser partilhados apenas para visualização.

Basta que escolha o ficheiro e os destinatários, com a indicação do que os destinatários podem fazer com eles.

No entanto, recordamos que, com alguma criatividade, é possível descarregar qualquer vídeo que esteja na Internet. O controlo aí será muito mais complicado e até quase impossível de controlar.

[Respondido por Pedro Simões]

Já se paga alfândega em compras no Reino Unido?

Boa tarde. Gostava de pedir a vossa ajuda.. em compras do UK ja se paga na alfândega? Obrigado Hélder Rodrigues

Resposta:

Hélder,

O Reino Unido, que passou a estar fora da União Europeia desde o passado dia 1 de fevereiro, vai passar por um período de transição até ao final deste ano, 31 de dezembro de 2020.

Até lá, continuará a ser aplicada a legislação da UE. Dessa forma, no que diz respeito a compras e à alfândega, apenas a partir de 2021 é que os produtos importados estarão sujeitos a controlo alfandegário.

[Respondido por Hugo Cura]

Onde consigo comprar a impressora Creality 3D CR-10 V2?

Olá boa tarde. Onde posso encontrar à venda a nova impressora Creality 3D CR-10 V2? Obrigado. Rui Ribeiro

Resposta:

Rui,

A impressora Creality 3D CR-10 V2, tal como divulgámos no artigo, também lá pode aceder diretamente à loja oficial da Creality:

Depois, claro, há outras lojas onde pode adquirir a preços mais competitivos, como é o caso da Banggood, onde está disponível por cerca de 420€ com envio rápido e gratuito a partir da República Checa (sem alfândega):

É uma excelente escolha!

[Respondido por Hugo Cura]

