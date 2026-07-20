Google avisa: backups do Android vão ocupar mais espaço na sua conta

A Google já começou a enviar e-mails para os utilizadores a avisar de uma alteração importante na política de armazenamento dos backups. Os utilizadores têm 45 dias antes de a nova regra entrar em vigor.

O que está a mudar

A Google começou a notificar oficialmente os utilizadores Android através de e-mail, com uma mensagem que confirma uma mudança que já tinha sido detetada no início do mês.

A partir de agora, todos os dados incluídos nos backups do Android vão passar a contar para o limite de armazenamento da Conta Google.

Até aqui, apenas as fotos e vídeos enviados para o Google Photos, bem como os anexos das mensagens MMS, ocupavam espaço na conta.

Com a nova política, esse cálculo passa a incluir também mensagens SMS, histórico de chamadas, definições do dispositivo, definições das aplicações e outros dados de backup.

O que acontece se ficar sem espaço

O e-mail da Google clarifica que, caso a conta ultrapasse o espaço disponível depois de a mudança entrar em vigor, os backups automáticos do Android ficam em pausa até o utilizador libertar espaço ou fazer upgrade do plano de armazenamento.

Para ajudar a perceber o impacto real, a Google está também a incluir nos e-mails uma estimativa personalizada de quanto o backup de cada utilizador vai aumentar.

Segundo a própria Google, o aumento médio ronda os 40 MB, um valor residual para a esmagadora maioria das pessoas.

Ainda assim, este número é apenas uma média, considerando que os valores individuais variam de caso para caso, e quem tiver muitas aplicações com bastantes dados guardados poderá ver um aumento mais significativo do que o esperado.

No nosso caso, o aumento estimado da cópia de segurança do dispositivo Android é de 0,08 GB após esta alteração.

Google abre escolha nos backups

Em contrapartida a esta mudança, a Google está também a lançar novos controlos de backup mais detalhados. Quem tiver Android 9 ou superior vai poder escolher que tipo de dados e que aplicações individuais quer incluir no backup, permitindo excluir aquilo que não interessa manter guardado ou restaurar num futuro dispositivo.

A gestão de todo este processo pode ser feita através do Google One, onde é possível consultar quanto espaço os backups do Android estão a ocupar, libertar armazenamento, comprar espaço adicional ou até desativar por completo os backups do Android.