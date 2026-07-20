Google avisa: backups do Android vão ocupar mais espaço na sua conta
A Google já começou a enviar e-mails para os utilizadores a avisar de uma alteração importante na política de armazenamento dos backups. Os utilizadores têm 45 dias antes de a nova regra entrar em vigor.
O que está a mudar
A Google começou a notificar oficialmente os utilizadores Android através de e-mail, com uma mensagem que confirma uma mudança que já tinha sido detetada no início do mês.
A partir de agora, todos os dados incluídos nos backups do Android vão passar a contar para o limite de armazenamento da Conta Google.
Até aqui, apenas as fotos e vídeos enviados para o Google Photos, bem como os anexos das mensagens MMS, ocupavam espaço na conta.
Com a nova política, esse cálculo passa a incluir também mensagens SMS, histórico de chamadas, definições do dispositivo, definições das aplicações e outros dados de backup.
O que acontece se ficar sem espaço
O e-mail da Google clarifica que, caso a conta ultrapasse o espaço disponível depois de a mudança entrar em vigor, os backups automáticos do Android ficam em pausa até o utilizador libertar espaço ou fazer upgrade do plano de armazenamento.
Para ajudar a perceber o impacto real, a Google está também a incluir nos e-mails uma estimativa personalizada de quanto o backup de cada utilizador vai aumentar.
Segundo a própria Google, o aumento médio ronda os 40 MB, um valor residual para a esmagadora maioria das pessoas.
Ainda assim, este número é apenas uma média, considerando que os valores individuais variam de caso para caso, e quem tiver muitas aplicações com bastantes dados guardados poderá ver um aumento mais significativo do que o esperado.
No nosso caso, o aumento estimado da cópia de segurança do dispositivo Android é de 0,08 GB após esta alteração.
Google abre escolha nos backups
Em contrapartida a esta mudança, a Google está também a lançar novos controlos de backup mais detalhados. Quem tiver Android 9 ou superior vai poder escolher que tipo de dados e que aplicações individuais quer incluir no backup, permitindo excluir aquilo que não interessa manter guardado ou restaurar num futuro dispositivo.
A gestão de todo este processo pode ser feita através do Google One, onde é possível consultar quanto espaço os backups do Android estão a ocupar, libertar armazenamento, comprar espaço adicional ou até desativar por completo os backups do Android.
estão a fazer tudo para que o pessoal COMPRE mais espaço … ja nao enganam ninguém
ao preço que o espaço nem faz mossa…
Ainda tenho 12 gb livres, podem até diminuir o espaço grátis.
Já não uso nada no Google drive, mails é só o necessário. Daqui uns tempos cancela-se as contas Google e só crio uma para ter no telemóvel porque é obrigatório. Só preciso de tempo para migrar para outro lado tal como fiz com o Windows, foi para Linux e só me arrependi de não ter sido há mais tempo
poxa, que badass
É obrigatório onde? Não és obrigado a ter conta Google.
o que usas no lugar do Google drive?
Eu ja fiz isso, cancelei os backip para a conta google, e sincronizo a pasta de utilizador do android com o pc atraves da app syncthing. Uso a app sms backup e restore para fazer backup para o armazenamento interno do telemovel. Esse backup e automaticamente sincronizado com o pc pelo syncthing