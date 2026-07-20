PplWare Mobile

Há uma diferença entre utilizar o Claude e trabalhar com ele

· Inteligência Artificial 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pplware

Tags:

  1. Zé Fonseca A. says:
    20 de Julho de 2026 às 15:04

    boa pplware, um artigo de AI na direcção certa
    ainda muito longe, mas o caminho é este

    Responder
  2. A says:
    20 de Julho de 2026 às 15:05

    Já o utilizei assim como mencionam , mas nao gostei que por ordem do sr Trump viesse de cavalo para burro , em sentido figurado , tiraram-me o modelo mais recente e obrigaram-me a voltar ao precedente . Se pago tenho direito a usá-lo da forma que pretendo nao é o sr Trump que manda em mim e saí . Foi com ajuda do Chatgpt que consegui o que queria da segurança social , a batalha durou meio ano , eles deviam ficar espantados como eu conseguia responder-lhes tão rápido em varias frentes legais , por fim venci . Tambem estou envolvido numa outra batalha em que consegui que a AT tivesse de pagar de reembolso cerca de 20000 euros . A AT aceitou , o procedimento foi todo legal , o problema é que nao basta aceitarem , falta pagarem ……estou á espera , a verba é elevada e a AT vai tentar atrasar o mais possivel , mas vou começar a pressioná-los em breve , invocando a lei . O que me admirou em todos estes processos e noutros que vou fazer é que organismos oficiais nao cumpram a lei e pensam que o podem fazer sem consequências . Fazem isto , porque a maioria nao contrata advogados , seja por inércia seja por falta de dinheiro , mas agora um advogado em casa está ao nosso alcance .

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Considera que os radares de velocidade aumentam a segurança rodoviária?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube