Duplo tornado surpreende a Suécia: veja o vídeo do fenómeno raro!

Dois vórtices giraram lado a lado sobre as águas de uma baía perto de Grästorp, no oeste da Suécia, antes de se fundirem num único tornado. O fenómeno, filmado por uma moradora, é considerado extremamente raro no país escandinavo.

No passado sábado, dia 18 de julho, a sueca Martina Karlsson olhou pela janela da sua casa, virada para uma baía, e reparou que a água parecia estar a "ferver" em dois pontos distintos da superfície.

Contudo, o que estava a ver eram, na verdade, dois enormes funis de ar em rotação, lado a lado, sobre o mar.

Ao longo de cerca de 15 minutos, os dois vórtices mantiveram-se visíveis e ativos, até que acabaram por se aproximar e fundir-se num único tornado.

A sueca Karlsson descreveu a cena como uma mistura de fascínio e receio, definindo-a como uma experiência ao mesmo tempo surreal e assustadora.

O episódio ocorreu num dia marcado por mau tempo generalizado na Suécia, com chuvas intensas que provocaram inundações pontuais e danos ligeiros em várias regiões do país.

Porque é que este fenómeno é tão raro na Suécia

A Suécia não é um país habitualmente associado a tornados. Quando surgem fenómenos deste tipo, são normalmente trombas de água isoladas, ou seja, vórtices que se formam sobre superfícies de água e que, por vezes, chegam a terra já enfraquecidos.

Ver dois vórtices distintos a formarem-se em simultâneo, lado a lado, é uma ocorrência pouco comum mesmo em regiões com maior atividade de tornados.

Este tipo de evento costuma estar associado a células de tempestade particularmente intensas, nas quais se desenvolvem múltiplas zonas de rotação dentro da mesma estrutura de nuvens.

Quando duas dessas zonas de baixa pressão se formam próximas uma da outra, podem manter-se momentaneamente separadas antes de a dinâmica atmosférica as "puxar" uma para a outra, resultando na fusão observada em Grästorp.

Um verão com mais atividade na Europa

O caso sueco surge num contexto em que a Europa tem registado, em 2026, um número assinalável de tornados: mais de uma centena confirmados desde o início do ano, a maioria de intensidade fraca a moderada, mas com alguns episódios mais severos noutros países do continente.

Ainda assim, casos como o de Grästorp continuam a destacar-se pela sua raridade visual e pela facilidade com que, hoje em dia, são captados e partilhados em vídeo por quem os testemunha.