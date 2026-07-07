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Google muda regras! Backups do Android passam a gastar espaço na conta

· Android 4 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Adolfo Dias says:
    7 de Julho de 2026 às 09:40

    Boa, já não uso o Google drive só o e-mail. Em 15gb nem 3gb tenho ocupado. Quase tudo local. E se está online, tenho cópia local. Boa sorte

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  2. Zé Fonseca A. says:
    7 de Julho de 2026 às 09:49

    coitados, ou a google se reinventa ou então daqui a 10 anos deixamos de ter google, perderam em 2 semanas 1B em investigadores AI de peso para a anthropic e openai, há não muito tempo despediram um eng porque criou o GWS e o tornou opensource só para meses mais tarde a google vir lançar a mesma coisa dando-lhe razão que o mercado precisava do GWS, no segmento android o desenvolvimento já é uma piada gigante, internamente já dizem que quando querem uma feature nova em android o mais facil é esperar que a apple desenvolva e assim já conseguem aprovação das chefias para gastar tempo a desenvolver a feature.. queixas de ambiente tóxico, castração de proactividade e criatividade, uma vergonha no que a google se está a tornar, aquela que há 20 anos era a empresa mais inovadora do mundo e com maior flexibilidade e satisfação nos modelos de trabalho, tornou-se igual ou pior que uma microsoft ou uma IBM, nunca pensei ver a google numa posição destas

    Responder
  3. David Guerreiro says:
    7 de Julho de 2026 às 10:45

    É um caminho para tentar que os clientes passem a pagar o Google One.

    Responder
  4. Yamahia says:
    7 de Julho de 2026 às 11:50

    É desta que mudo pra iPhone.

    Responder

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