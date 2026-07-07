Google muda regras! Backups do Android passam a gastar espaço na conta

Têm sido muitas as mudanças recentes na estrutura da Google, em especial no Drive. A cloud da gigante das pesquisas tem sido alterada e há cada vez menos espaço disponível. Uma nova mudança chega agora, com os backups do Android a passarem a gastar espaço na conta do Google Drive.

Backups do Android usam espaço da conta

A Google vai mudar as regras no que toca ao armazenamento na nuvem. A partir de agora, todas as cópias de segurança do Android vão passar a contar para o espaço ocupado da conta Google. Esta decisão surge pouco tempo depois de a tecnológica ter reduzido o plano gratuito global, obrigando os utilizadores a gerirem com muito mais controlo os gigabytes disponíveis. Até ao momento, o sistema era bastante permissivo.

Apenas as fotografias, vídeos e mensagens multimédia mais pesadas ocupavam espaço na quota do utilizador. A restante estrutura de backups do Android corria em fundo sem qualquer penalização. Com a entrada desta nova política, elementos como o histórico de chamadas efetuadas e recebidas, as mensagens de texto tradicionais e as próprias definições do smartphone entram diretamente para as contas do armazenamento gasto.

A medida aplica-se de forma universal, afetando tanto quem se mantém no plano gratuito como os subscritores do serviço Google One. Apesar de a alteração abranger uma variedade maior de ficheiros, a gigante das pesquisas garante que o impacto imediato no dia a dia da maioria dos utilizadores será contido. As estimativas oficiais apontam para um acréscimo médio que ronda os 40 megabytes por dispositivo.

Google muda as regras e quer ganhar mais

Embora o valor pareça residual à primeira vista, transforma-se num quebra-cabeças para quem já se encontra a gastar as últimas margens de capacidade da conta sem intenção de saltar para um plano pago. Para tentar equilibrar a balança e dar uma resposta justa aos utilizadores, a Google preparou um painel de controlo muito mais detalhado nas definições do sistema operativo.

Nos próximos tempos, o menu de backups do Android passa a contar com seletores individuais. Isto significa que passa a ser possível escolher, ao pormenor, que dados devem ser salvaguardados na nuvem. Se não fizer questão de guardar o registo de chamadas antigas ou preferir abdicar do histórico de SMS para poupar espaço, basta desativar essa opção específica.

Esta nova política começa a ser aplicada de imediato a quem configurar um dispositivo ou criar uma cópia de segurança pela primeira vez. Para as contas mais antigas e já ativas no ecossistema, a transição será feita de forma faseada ao longo dos próximos meses, à medida que a atualização das definições chega aos diferentes smartphones.