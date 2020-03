Estas são as 5 câmaras que deverão equipar o Huawei P40 Pro

A Huawei continua a aposta no mercado dos smartphones. Depois de ter apresentado o Huawei P40 Lite, prepara-se agora para o lançamento dos modelos Huawei P40 e P40 Pro.

De forma a entrar na guerra pelas melhores câmaras da atualidade, este será o conjunto de 5 câmaras que incorporam o modelo Pro.

A Huawei continua a investir forte no mercado dos smartphones, mantendo para este ano a renovação das várias gamas que detém.

Depois de conhecermos o Huawei P40 Lite, que virá atacar a gama média com um preço mais baixo que o modelo do ano passado, chega agora a vez da gama alta. Os Huawei P40 e P40 Pro estão para chegar ao mercado e prometem fazer suar a concorrência.

Com os restantes fabricantes a apostar forte na fotografia, como é o caso do Samsung S20 Ultra, do Xiaomi Mi 10 Pro ou do OPPO Find X2 Pro, a Huawei está também a preparar grandes novidades. O modelo P40 Pro deverá integrar um conjunto de 5 câmaras que prometem definir um novo nível na fotografia mobile.

Estas são as 5 câmaras que equipam o Huawei P40 Pro

Segundo um leak partilhado pela conta de Twitter @RODENT950, chegam-nos mais informações sobre as câmaras que equipam este modelo. Assim, o novo Huawei P40 Pro deverá estar equipado com as seguintes câmaras:

Sensor Sony IMX700 RYYB de 1/1.28″ e 52 MP com lente grande angular

Sensor Sony IMX650 RGGB de 1/1.5″ e 40 MP com lente ultra grande angular

Teleobjetiva de 3x

Teleobjetiva de 10x com lente periscópica

Profundidade (ToF)

Além desta configuração de câmaras, o novo Huawei P40 Pro deverá trazer um ecrã OLED Quad HD + com tamanho entre os 6,5 e 6,7″ e câmara dupla em Punch Hole. O processador deverá ser o Kirin 990, que equipa também o Mate 30, e deveremos ver um carregamento rápido de 50W.