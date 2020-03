Um dos piores resultados dos bloqueios que os EUA aplicaram à Huawei foi a proibição do uso dos serviços e aplicações da Google. Este teve efeito imediato e obrigou a que a empresa apostasse na sua loja, com os resultados de sucesso que já se conhecem.

Claro que toda a comunidade procurou criar alternativas para trazer para os Huawei os serviços e apps da Google. O sucesso tem sido grande e existem já várias formas de o conseguir. Hoje trazemos a forma mais simples de trazer a Google para dentro dos smartphones da Huawei.

Mesmo com uma loja recheada de apps e com as principais apps presentes, há contudo utilizadores que não dispensam a presença dos serviços da Google e das suas aplicações. Esta é uma nova realidade e os utilizadores precisam de se adaptar a esta realidade.

Instalar a Google nos smartphones Huawei

Ainda não são muitos os smartphones neste cenário, mas importa preparar o futuro e mostrar como vão poder, facilmente, ter acesso aos serviços e apps da Google. Este novo processo é simples e requer apenas uma app. Esta pode ser encontrada aqui e o processo está descrito no vídeo abaixo.

Como podem ver, basta descarregar a app e executá-la. De seguida deve ser autorizada a sua execução e carregar em 2 botões, bem identificados. O processo termina com a autenticação na conta e com um simples reiniciar do smartphone. Dai em diante, só precisam igualmente de instalar as apps da loja da Google.

Sincronizar apps, dados e configurações

O passo seguinte, já com a loja da Google instalada, é fazer a sincronização com o smartphone antigo. Este é um passo facultativo, mas que facilita o processo de ter o smartphone preparado para ser usado. Basta usarem a app Phone Clone (via AppGallery ou Play Store) para este processo.

No final deste processo, ambos os smartphones vão estar igualmente sincronizados, com apps, dados e configurações replicadas. O passo seguinte é apenas a troca do SIM e fica pronto para ser usado.

Esta é mais uma forma simples de ter os serviços e apps da Google nos smartphones Huawei. Existem outros, que já mostrámos, mas este é decerto o mais simples e mais direto.