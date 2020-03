É sabido que a AMD tem estado a conseguir roubar espaço no mercado que até agora era da Intel. Os fatores são vários, desde melhores propostas até a falhas de segurança. Este cenário pode agora ser alterado, com uma nova falha grave a ser descoberta nos processadores.

As falhas nos processadores Intel são muitas e isso tem sido visto ao longo dos últimos anos. Se até agora a AMD parecia estar imune, isso pode ser já passado. Uma nova falha foi descoberta recentemente e coloca em risco os processadores vendidos nos últimos 9 anos.

Agora é a AMD com problemas nos processadores

Nos últimos anos, todos nos habituámos a ouvir falar de problemas de segurança nos processadores Intel. Estas surgem de forma recorrente, mostrando que a marca não tem conseguido reagir a todos os problemas identificados e aos novos que têm sido reportados.

A sua maior concorrente tem passado ao lado destes problemas e melhorado a sua oferta. Claro que não está também imune a problemas, com um novo a ter sido recentemente reportado. O seu nome é Take A Way e comporta na verdade duas falhas.

Take A Way é uma falha grave com 9 anos

Ambas exploram a “way predictor” da cache de Level 1 para conseguir obter o conteúdo da memória. Já foi provado que é simples colocar em prática e que por isso poderá estar a ser explorada ativamente por qualquer atacante.

O Collide+Probe permite a qualquer atacante monitorizar o acesso à memória sem conhecer a localização física. Já o Load+Reload é um método mais privado que usa a memória partilhada, sem que isso comprometa a utilização da memória.

A solução pode chegar em breve por software

A correção poderá vir na forma de novo hardware ou até de software. Tal como no caso do Meltdown e do Spectre espera-se que venha a surgir uma perda de rendimento nos processadores, que depois se reflete nos sistemas. Esta é ainda uma incógnita que em breve vai ser esclarecida.

Os investigadores que reportaram a falha acusam a AMD de ser muito lenta a reagir. A descoberta foi relatada em Agosto de 2019 e até agora ainda não existe qualquer comunicação da empresa sobre o problema.