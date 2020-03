Google Pixel 4a surge novamente em imagens reais

Nas últimas semanas, vários têm sido os leaks que têm saído sobre o Pixel 4a, o novo smartphone de gama média da Google.

Para confirmar os rumores que têm saído, surgiram agora novas supostas imagens reais deste equipamento.

Embora o Android seja utilizado em equipamentos de vários fabricantes, a Google mantém a tradição de lançar anualmente os seus equipamentos juntamente com a nova versão de Android. Se inicialmente eram conhecidos por Nexus, mais tarde mudaram o nome para Pixel.

Depois de ter lançado os Pixel 4 e 4 XL em outubro de 2019, a Google deverá estar a preparar um equipamento de uma gama mais baixa. Muito se tem falado sobre o Pixel 4a, que é agora comprovado com imagens reais deste equipamento.

Este é o novo Google Pixel 4a

Até agora vários foram os rumores sobre estes novos equipamentos. No entanto, imagens reais deste equipamento vem comprovar o que se apontava.

Pelas imagens podemos ver um ecrã frontal com câmara em punch-hole, assim como o sensor de impressões digitais na traseira do equipamento. A câmara traseira, embora algo escura, parece corresponder também à configuração de 1 câmara apontada nos rumores. Pelos recortes na capa do equipamento, é também presumível que este novo smartphone irá manter o conector para áudio jack 3,5mm.

Este novo equipamento deverá trazer um ecrã com 5,7″ ou 5,8″, duas variações de processador (Snapdragon 730 e 765), 4 ou 6 GB de RAM e 64ou 128 GB de armazenamento interno. Já na câmara, teremos apenas 1 sensor de 12,2 MP.

O novo Pixel 4a estaria previsto ser apresentado durante a Google I/O entre12 e 14 de maio. No entanto, uma vez que o evento físico foi cancelado devido ao COVID-19, ainda não há data para apresentação deste equipamento nem para a possível edição online deste evento.