A Intel tem estado a atravessar um momento menos positivo. As falhas de segurança nos seus processadores são constantes e mesmo as soluções que lança parecem não ter efeito nos problemas detetados.

Se até agora as que foram detetadas parecem ser possíveis de resolver com software, uma nova foi revelada que altera todo o panorama. Há um novo problema e a sua gravidade é grande. O maior problema é mesmo ser impossível de resolver.

Nova falha grave nos processadores Intel

Todos estão cientes das muitas falhas de segurança que têm afetado os processadores da Intel. Os casos do Spectre e do Meltdown abriram a porta a um conjunto de problemas que foi inegavelmente crescendo e aumentando.

Uma nova falha agora revelada vem colocar em causa todos os processadores vendidos nos últimos 5 anos. Esta está num componente dos processadores da marca que controla todos os elementos e que é o primeiro a ser chamado no arranque.

Segurança dos utilizadores está comprometida

Mesmo com muitas medidas de segurança aplicada e que o protegem o Converged Security and Management Engine (CSME), existe um momento no arranque e que este está vulnerável e onde os atacantes podem injetar código malicioso e assumir o controlo do PC posteriormente.

Se numa situação normal esta falha poderia ser resolvida com uma atualização de firmware, o problema reside na sua forma de construção. Todo o código está embebido dentro do processador, sendo inacessível.

Esta não pode mesmo ser corrigida

Assim, a forma para resolver esta falha, está mesmo no pior cenário possível e imaginário. Passa por simplesmente substituir os processadores afetados por novos, sem a falha do CSME. Há, no entanto, um ponto menos negativo. O ataque requer o acesso físico ao PC.

Esta é apenas mais uma falha a somar-se a todas as que se vêm a acumular desde 2017. A Intel parece estar ainda sob graves problemas, uma vez que alguns dos problemas parecem estar ainda por resolver. Com esta novidade o cenário naturalmente que só piora para a empresa e os clientes.