O Android 10 e a MIUI 11 chegaram finalmente ao Pocophone F1

Há muito que se fala da chegada do Android 10 aos smartphones da Xiaomi. Tem sido um processo lento, mas com provas dadas e com este sistema a correr em vários modelos. Há ainda alguns smartphones icónicos que estão de fora, como o Pocophone F1.

É precisamente este smartphone que tem agora uma novidade importante. Depois de vários meses de testes, o Android 10 e a MIUI 11 chegam finalmente ao Pocophone F1, para que todos possam instalar e usar.

Utilizadores do Pocophone F1 têm uma surpresa

Desde o final do ano passado que se fala da chegada da MIUI 11 ao Pocophone F1. Este smartphone foi um marco na Xiaomi e trouxe muitos utilizadores para a marca. Com um preço atrativo e prestações elevadas, tinha a receita para o sucesso.

Em dezembro vimos chegar as primeiras informações sobre o Android 10 neste smartphone, com versões iniciais de teste a serem lançadas na mesma altura. Tudo apontava para fevereiro como o mês em que chegaria a nova versão.

Chegou finalmente a MIUI 11 e o Android 10

Surpreendentemente, a versão final está já disponível para os utilizadores instalarem nos seus smartphones. Esta chegou sem qualquer alerta ou aviso da marca, estando a ser reportada por vários utilizadores.

Esta versão chega apenas 3 dias depois da Xiaomi anunciar a versão beta da MIUI 11 para o Pocophone F1. Os utilizadores que reportaram esta nova versão garantem que não estão no programa de testes da marca.

Aposta da Xiaomi continua nas novidades

A MIUI 11 traz para os smartphones da Xiaomi um conjunto de novidades importantes que a marca foi criando ao longo dos últimos meses. Baseia-se no Android 10 e em tudo o que a Google criou de novo para esta versão do seu sistema operativo.

Resta então a todos os utilizadores do Xiaomi Pocophone F1 aguardar pela chegada desta nova versão. Esta importa pelas novidades que vai trazer e, principalmente, pelo Android 10 e tudo o que existe de novo.