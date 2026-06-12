Cientistas criam tecido capaz de transformar a humidade do ar em água potável

Investigadores desenvolveram um material têxtil inovador que consegue extrair água potável diretamente do ar, o que promete revolucionar a sobrevivência em cenários extremos.

Uma tecnologia que transforma ar em água

Embora já existam métodos para recolher água a partir da humidade ambiental, a maioria destaca-se pelo seu tamanho excessivo e pela dificuldade de transporte. Uma nova investigação da Universidade do Texas, em Austin, veio alterar este paradigma ao diminuir o conceito para um formato totalmente portátil.

Através de um estudo publicado na revista científica Scientific Advances, a equipa apresentou um casaco especial equipado com tecnologia de captação de água atmosférica.

Segundo Guihua Yu, um dos autores deste projeto, o objetivo passava por redefinir a própria estrutura física da tecnologia. Se o próprio tecido de uma peça de vestuário for capaz de captar a humidade, abre-se um novo caminho para garantir o acesso portátil a água potável.

Como funciona este casaco inovador

O segredo do sistema reside num tecido especializado que capta a humidade do ar e a direciona para depósitos de recolha amovíveis, evitando que a água fique simplesmente retida nas fibras.

De acordo com Keith Johnston, co-autor do estudo, este design de transporte de fluidos é o que viabiliza a transição do laboratório para um sistema prático e vestível. Posteriormente, estes pequenos coletores são colocados numa estrutura dobrável que, ao ser aquecida, liberta a água purificada para consumo.

Durante a fase de testes, e variando consoante a humidade do ambiente, este casaco conseguiu gerar entre 400 e 900 mililitros de água por dia.

Apesar de o protótipo ser um casaco, os investigadores asseguram que este material pode ser facilmente integrado noutros equipamentos, tais como mochilas ou tendas de campismo.

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