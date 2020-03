A Xiaomi continua a sua senda de apresentações de smartphones. Depois do Mi 10, agora é a vez de introduzir novidades na sua sub-marca, com a chegada do novo Redmi Note 9.

Com apresentação marcada para esta semana, soube-se agora que este equipamento deverá chegar com uma bateria de 5000 mAh e carregamento rápido.

Sem tirar o pé do acelerador, a Xiaomi continua em força a apresentar novidades. Depois do Mi 10, que ainda será apresentado na Europa em breve, chegam agora novidades na sua sub-marca. Os Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro serão apresentados esta semana e prometem entrar em força na luta pela gama média.

Embora ainda não se conheça muito sobre estes equipamentos, a MySmartPrice revelou a passagem do Redmi Note 9 Pro pela entidade certificadora FCC, mostrando os detalhes da sua bateria.

Redmi Note 9 terá bateria de 5 000 mAh

Assim, através da imagem partilhada, conseguimos observar um valor de 4 920 mAh, o que deverá representar oficialmente uma bateria de 5 000 mAh. Caso se confirme, teremos assim a maior bateria alguma vez colocada num equipamento Xiaomi, ultrapassando o Redmi Note 8 Pro que trazia 4500 mAh e igualando o Redmi 8.

No entanto, embora a capacidade de bateria seja importante, estamos hoje a assistir também a um aumento de relevância no carregamento dos smartphones. Se até agora era importante ter baterias que aguentassem muito tempo, passou agora a ser também importante que essas baterias sejam carregadas em pouco tempo.

Assim, a Xiaomi introduziu no Redmi Note 9 Pro um carregamento rápido de 30W. Embora este não seja a melhor tecnologia de carga rápida, a verdade é que se posiciona como uma das melhores da gama média.

A juntar a esta bateria, também já é conhecido o processador que irá equipar este novo modelo. O Snapdragon 720G foi o escolhido, mantendo a aposta feita também por outras marcas concorrentes na mesma gama, como é o caso do Realme 6 Pro.