O mercado dos sensores CMOS, aplicados em smartphones, está muito centrado em duas marcas, a Samsung com os ISOCELL e a Sony com os IMX.

No entanto, de forma a ampliar a gama de soluções neste mercado, a HK Hynix entrou nesta guerra com o lançamento da marca Black Pearl.

No mercado dos smartphones, assistimos hoje a uma tendência de crescimento do número de câmaras nos smartphones. Mas, a nível de fabricantes dos sensores CMOS, vemos atualmente a produção muito centrada em dois fabricantes. A Sony e a Samsung dominam o mercado com o IMX e o ISOCELL, respetivamente, não enfrentando grande concorrência.

No entanto, esta realidade está para mudar em breve com o reforço da HK Hynix no seu departamento de produção deste tipo de sensores. Embora esta seja uma marca desconhecida para muitos, a verdade é que tem um grande relevo a nível internacional.

Com sede da Coreia do Sul, são hoje os segundos maiores fabricantes a nível mundial de memórias, como é o caso das memórias RAM e ROM que equipam muitos equipamentos.

Além da produção deste tipo de componentes, a HK Hynix já detinha também um departamento centrado no desenvolvimento de sensores CMOS, embora tivesse apenas uma parte muito residual do mercado. Mas, uma vez que o mercado está a evoluir neste tipo de componentes, a marca sul coreana identificou uma oportunidade e decidiu aumentar forte para ampliar este departamento.

A acompanhar este investimento surgiu também uma nova marca comercial para o produto intitulada de Black Pearl, que contará já este ano como 4 novos produtos para este ano.

Black Pearl – A nova marca da HK Hynix para atacar o mercado dos sensores CMOS

A entrar já em comercialização na primeira metade do ano de 2020, a Black Pearl contará com quatro sensores. Todos terão pixeis de 1 µm e tecnologia Pixel Binning.

Câmaras de telefoto – Black Pearl Hi-847 de 8 megapixeis e zoom ótico de 3x

Câmaras de telefoto – Black Pearl Hi-1337 de 13 megapixeis e zoom ótico de 3x

Lentes super grande angular – Black Pearl Hi-1634 de 16 megapixeis

Lentes super grande angular – Black Pearl Hi-2021 de 20 megapixeis

Para a segunda metade do ano estão também a ser preparadas mais novidades. A SK Hynix deverá lançar um novo Black Pearl com pixeis de 0,8 µm e 48 MP.

Com esta nova marca, que parece inspirada no filme Piratas das Caraíbas, a HK Hynix pretende velejar neste novo mercado a bordo do Black Pearl, pronto a saquear o mercado que hoje é praticamente detido pela Samsung e Sony.