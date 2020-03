OpenMeetings: Solução grátis para criar um sistema de videoconferências

Com a situação que se vive, conheceram-se várias soluções digitais para realização de videochamadas. Uma boa parte das soluções são pagas, mas as empresas têm vindo a oferecer licenciamento para utilização gratuita.

Uma outra boa solução para estes casos chama-se OpenMeetings.

O OpenMeetings é uma plataforma open source da Apache, desenvolvida em java. Esta plataforma permite criar um sistema de videoconferências e disponibiliza um conjunto de ferramentas colaborativas que garantem certamente a melhor produtividade das equipas de trabalho. Instant messaging, white board, edição colaborativa de documentos são algumas das funcionalidades desta plataforma.

Conferências Web

Com o OpenMeetings pode realizar conferências Web. Tal como outras plataformas, a conferência pode ser apenas em áudio ou então áudio + vídeo. O utilizador pode definir, por exemplo, a resolução da câmara e indicar nas configurações qual a câmara ou microfone a usar.

Gravação da conferência e partilha de ecrã

Outra das funcionalidades interessantes desta plataforma gratuita é a possibilidade de gravação das sessões, para mais tarde serem partilhadas, e também a possibilidade dos intervenientes partilharem o seu ecrã durante uma apresentação.

File Explorer

O File Explorer é uma funcionalidade que é disponibilizada em cada sala de chat e que permite a partilha simples de ficheiros. Com um simples Drag and Drop os utilizadores podem partilhar ficheiros num diretório privado ou publico. Todos os utilizadores que estão na sala de chat têm acesso aos conteúdos colocados no diretório publico.

Sistema de moderação

Como referido, o OpenMeetings disponibiliza um sistema de chat e nesse sentido há também um sistema de moderação de comentários e de interação na conferência, como por exemplo partilha do ecrã ou escrita no White Board.

Multi-Whiteboard e Chat

Com o OpenMeetings o utilizador pode “desenhar”, tirar apontamentos/fazer correções diretamente nos documentos partilhados ou simplesmente escrever na “zona branca”. Além disso está disponível, como referido, um chat, para facilitar a comunicação.

Gestão de utilizadores e salas de chat

É fácil criar salas de chat no OpenMeetings assim como gerir as mesmas e os utilizadores. Aquando da criação de salas de chat é possível definir um nome, número de participantes, tipo de conferencia e utilizadores/grupos com permissões para participar.

Além das funcionalidades apresentadas, é ainda possível proceder ao planeamento de reuniões online, existe disponível um sistema de votações, possibilidade de chat 1:1 e a plataforma traz também um sistema de backup… tudo isto totalmente gratuito!

Com a última versão esta solução passou a ter suporte para WebRTC áudio/video/screen-sharing. Além disso, o plugin flash que era necessário instalar no browser deixa de ser necessário. Pode ver todas as novidades aqui.

OpenMeetings