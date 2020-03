O COVID-19 é infelizmente o tema do momento! O problema é global e as medidas de prevenção passam essencialmente pelo menor contacto social e pelo isolamento. A economia começa a dar sinais de fraqueza e é preciso atuar.

De acordo com o Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vão ser usada tecnologia antiterrorista para minimizar o impacto do COVID-19. Saiba qual a estratégia.

A luta contra o COVID-19 é desigual! Lutamos contra quem não conhecemos e não há nenhuma solução para o problema. No entanto, é preciso estar confiante e com esperança que a solução chegará. As medidas são apenas preventivas e vão desde o isolamento até ao encerramento de centros comerciais, restauração e outros.

De acordo com a agência Reuters, Israel vai combater o COVID-19 com tecnologia antiterrorista. O principal objetivo será conseguir identificar e fazer o tracking (seguimento) de pessoas infetadas.

A medida imposta por Benjamín Netanyahu implica a utilização de várias ferramentas de tracking que permitirão ter um amplo controlo sobre movimentos realizados por quem está infetado e que deve estar em quarentena. O tracking será realizado essencialmente através dos smartphones. A informação poderá ser preciosa para detetar eventuais focos de contágio.

O Shin Bet, serviço de segurança doméstica de Israel, já confirmou que estava a avaliar as capacidades tecnológicas para combater o coronavírus, a pedido de Netanyahu e do Ministério da Saúde.

A medida é interessante, mas obviamente levanta questões de privacidade daí o Primeiro Ministro israelita ter solicitado aprovação ao Ministério de Justiça para utilização da tecnologia.

As forças armadas de Israel revelaram no passado sábado que ordenaram que todas as tropas voltassem às suas bases na manhã de domingo e que os soldados de combate devem-se preparar para uma longa estadia sem licença por até um mês.