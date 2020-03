Uma das mais recentes ofertas da Huawei é no campo dos portáteis. A marca resolveu diversificar a sua oferta e entrar em áreas onde parece estar completamente à vontade.

Depois do sucesso a que as suas ofertas anteriores tiveram, surge agora no nosso país o novo MateBook D, apresentado no último evento da marca. Depois sucesso que teve nessa altura, todos podem agora confirmar o seu desempenho.

Chegou hoje às lojas portuguesas a nova série de portáteis Huawei MateBook D. Desenvolvidos a pensar nos jovens consumidores que procuram um portátil elegante por fora, mas com um desempenho de excelência por dentro, os Huawei MateBook D 14 e 15 introduzem uma experiência revolucionária de partilha de dados, através do Huawei Share, que permitem aos utilizadores trabalhar sem problemas com vários dispositivos através de um único ecrã.

O Huawei MateBook D herda o ADN dos PCs da Huawei, que se expressa no seu design estético, tecnologia inovadora e na experiência inteligente que proporciona.

Além do chassi leve, do Ecrã Huawei FullView possível graças à câmara embutida no teclado, qualidade de construção robusta, design elegante e um desempenho potente, o mais recente MateBook D da Huawei conta ainda com carregamento rápido e desbloqueio por impressão digital.

Bem-vindo ao Mundo dos portáteis ultrafinos

Nos últimos anos, o mercado de portáteis ultrafinos tem registado um rápido crescimento. Com a perfeição do design em vista, a Huawei recorreu à sua experiência na tecnologia de smartphones e na capacidade de integração de sistemas para criar um portátil com um ecrã FullView ultrafino.

Em linha com o resto da Série MateBook, os Huawei MateBook D 14 e 15 contam com um ecrã Huawei FullView. Este equipamento apresenta uma espessura de apenas 4,8mm, e um ecrã enquadrado por três molduras finas que resultam numa excelente relação ecrã/corpo de 84%. O corpo leve é acentuado por um design aerodinâmico com margens curvas para produzir um visual mais elegante.

As pequenas melhorias face à versão anterior – como a moldura mais fina e a câmara embutida no teclado – permitem à Huawei reduzir ainda mais as dimensões do computador portátil. Com apenas 322,5mm x 214,8mm x 15,9mm, o Huawei MateBook D 14 é um dos portáteis mais pequenos e leves de 14 polegadas nesta faixa de preço até à data, oferecendo uma ampla experiência de visualização e utilização.

Sob o revestimento anti-brilho, o painel IPS 16:9 de 14 polegadas suporta uma resolução Full HD (1920×1080) e um ângulo de abertura máximo de 178 graus. O ecrã premium é perfeitamente adequado para qualquer conteúdo, tendo o painel do Huawei MateBook D sido certificado pela TÜV Rheinland para uma baixa emissão de luz azul, permitindo uma elevada proteção aos olhos.

Processador poderoso que oferece um desempenho sólido

Nos dias de hoje os jovens consumidores olham para os PCs não apenas uma ferramenta que lhes permite trabalhar, mas também como uma plataforma que associam à diversão.

O Huawei MateBook D, versão 14 e 15 polegadas AMD Edition, é alimentado por um processador móvel de 12nm AMD Ryzen™ 5 3500U, que oferece um desempenho poderoso e mantém um alto nível de estabilidade e confiabilidade, e conta ainda com o GPU AMD Radeon Vega 8 Graphics, que fornece um excelente suporte ao processamento gráfico.

Outro dos destaques do Huawei MateBook D 14 vai para o arrefecimento e a vida útil da bateria. A refrigeração deste modelo é garantida por uma nova ventoinha Huawei Shark Fin Fan 2.0, que otimiza o fluxo de ar, enquanto a bateria de 56Wh fornece autonomia para cerca de 9,5 horas com base na reprodução contínua de vídeo em 1080p com um único carregamento.

O carregador USB-C portátil multiusos de 65W e o cabo USB-C para USB-C suporta todos os smartphones e tablets Huawei que estão equipados com uma porta USB-C para uma solução única de carregamento para dispositivos Huawei.

Além disso, o Huawei MateBook D possui uma proteção contra o sobreaquecimento, que cancela automaticamente o processo de carregamento assim que a temperatura ultrapassa um limiar, garantindo a segurança.

Equipado com 8GB de memória DDR4 de canal duplo, o Huawei MateBook D 14 tem memória suficiente para lidar com a maioria das aplicações de elevado carregamento. A SSD do novo Huawei MateBook D 14 é conectada à placa principal através da interface PCIe de alta velocidade.

O módulo WLAN de antena dupla recebe efetivamente o sinal WLAN para maior velocidade de conexão e estabilidade. Ao lado, uma seleção diversificada de interfaces pode suportar várias necessidades de E/S em simultâneo, incluindo transferência de dados, ligação periférica e carregamento da bateria.

Conexão inteligente facilitada

Os mais recentes MateBook D da Huawei contam com o revolucionário Huawei Share, que permite uma ligação sem igual entre dispositivos da marca.

Esta funcionalidade permite que um Huawei MateBook e um smartphone Huawei partilhem um único ecrã, no qual os utilizadores podem arrastar arquivos de um dispositivo para a outro por forma a move-los entre equipamentos – esta é uma forma fácil de transferir arquivos e visualizar o conteúdo salvo no smartphone diretamente no portátil e vice-versa.

Posicionada como uma série dirigida a jovens consumidores, a série Huawei MateBook D é um reflexo de designs estéticos premium, tecnologias inovadoras e experiências inteligentes de vanguarda.

Por um lado, este portátil oferece uma experiência de utilizador de qualidade num formato compacto. Por outro lado, ajuda a mostrar o que os computadores portáteis ultraleves podem oferecer e de que forma podem complementar o ecossistema de produtos da Huawei. No futuro, a Huawei continuará a reforçar as suas linhas de PCs para democratizar ainda mais uma experiência digital inteligente para todos os consumidores.

Os novos portáteis da Huawei estão já disponíveis para compra em Portugal. O Huawei MateBook D 14 R5 terá um PVP de 699.99€ e o Huawei MateBook D 15 R5 terá um PVP de 649.99€. Marca tem uma campanha de lançamento serie Huawei MateBook D que dura de 12 de Março a 12 de Abril e tem a oferta de 1 ano de subscrição do Microsoft Office 360.