Apple fecha todas as suas lojas (exceto na China)

O que começou ontem com o encerramento da Apple Store em Espanha acabou por ser uma declaração oficial da Apple, algo que acontece muito raramente. Assim, pode ser lido que a empresa decidiu tomar medidas excecionais para mitigar o impacto do coronavírus.

Nesse sentido, a empresa de Cupertino irá fechar todas as lojas da Apple no planeta, exceto as localizadas na China até 27 de março.

Coronavírus obriga a medidas de contingência

Segundo uma declaração da Apple no seu site, todos os funcionários da divisão de revenda continuarão a ser remunerados, mesmo que não trabalhem. Além disso, todos os funcionários que podem fazê-lo começaram a trabalhar em casa ou com horários flexíveis, permitindo reduzir o número de pessoas reunidas num só lugar.

Todas as lojas e escritórios serão cuidadosamente limpos e desinfetados.

Apple doa 15 milhões para ajudar a combater a pandemia COVID-19

A empresa também anunciou que fará uma doação inicial de 15 milhões de dólares para ajudar na resposta global à pandemia. Além disso, multiplicará por dois qualquer doação que os funcionários façam para o mesmo objetivo.

A empresa terá uma nova secção sobre coronavírus no Apple News. Este espaço relatará todas as notícias mais recentes, usando fontes confirmadas e confiáveis.

Tal como havíamos falado ontem, a Apple reforçou a informação que a WWDC deste ano será totalmente on-line. Uma consequência da pandemia global. No entanto, Tim aproveita para dar uma visão positiva e considerar “uma oportunidade para unir todos os developers do mundo de uma maneira inovadora.

Esta experiência pode ter consequências nas WWDCs nos próximos anos, se houver bons resultados.

Tim Cook termina a declaração com as seguintes palavras:

Não temos dúvidas sobre o desafio que estamos a enfrentar no momento. Toda a família Apple é grata às equipas de primeiros socorros, médicos, enfermeiras, investigadores e especialistas em saúde pública do mundo que estão a dar todo o seu espírito para ajudar o mundo a enfrentar este desafio. Nós ainda não sabemos ao certo quando podemos dizer que o pior já passou. E, no entanto, sou inspirado pela humanidade e pela determinação que tenho visto de todos os cantos da nossa comunidade global. Como o Presidente Lincoln disse num momento de grande adversidade: ‘A ocasião está repleta de dificuldades e devemo-nos elevar quando o desafio é novo, por isso devemos pensar e agir de forma inovadora. ‘ Foi assim que a Apple sempre escolheu enfrentar grandes desafios. E é assim que agora vamos enfrentar isso.

A Apple junta a sua ajuda a muitas outras que partilham da preocupação global no combate a uma doença que está a desafiar a humanidade.