Amnesia: Rebirth anunciado pela Frictional Games

Dos produtores de Amnesia: The Dark Descent e de SOMA, surgiu recentemente o anúncio do lançamento de Amnesia: Rebirth.

Preparem-se, pois o terror psicológico vai voltar…

“Are you ready for the next stage in horror game evolution?“, é assim que começa a apresentação da Frictional Games do jogo Amnesia: Rebirth. Em português, “Estão prontos para o próximo passo na evolução dos jogos de terror?”

Ambição não falta para os lados dos estúdios da Frictional, inspirados talvez pelo sucesso do anterior jogo da série: Amnesia: The Dark Descent, hà uma década atrás.

A experiência no horror e no sobrenatural da Frictional não se fica aí, e em 2015 estes estúdios sediados na Suécia tiveram outro lançamento bastante bem-sucedido: SOMA.

Este Outono, será a vez de Amnesia: Rebirth ver a luz do dia. Com a sua história a decorrer no negro mundo de Amnesia: The Dark Descent, Rebirth representa para a Frictional um salto evolucionário na forma de fazer jogos de terror.

O grande objetivo dos estúdios suecos, e já assumido, é o de desafiar os jogadores a enveredarem por estas histórias penetrantes e perturbadoras, e tentarem manter-se calmos e tranquilos assistem às secções mais negras e mais assustadoras do jogo.

A ação de Rebirth decorre em pleno deserto do Sara, nas planícies sem vida da Argélia. O jogo vai seguir as pisadas de um novo protagonista, Tasi Trianon à medida que ele se envereda por uma aventura pelo negrume dos seus próprios medos levando-o ao limiar do desespero e dor.

Tasi desapareceu no deserto da Argélia e as dúvidas sobre onde esteve, o que fez ou onde se encontram os seus companheiros de viagem assombram-no à medida que ele vai a tentar sair do seu estado de amnésia. O jogador vai gradualmente reconstituindo a viagem de Tasi e, juntando os fragmentos do seu passado em estilhaços: é a única oportunidade de sobreviver ao horror impiedoso que ameaça devorá-lo.

“Sem sequer um suspiro podemos deixar ser ouvido. A criatura está a centímetros de distância e o seu único objetivo é o de alimentar o nosso terror. O terror cresce e será o jogador capaz de silenciar os medos que crescem dentro de Tasi??”

Amnesia: Rebirth será lançado no Outono deste ano, para PC e Playstation 4.