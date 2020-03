No ano passado, a Qualcomm adoptou a estratégia de lançar a meio do ano uma versão aditivada do seu processador de topo.

Ao que tudo indica, a empresa americana irá manter esta estratégia, com o lançamento ainda este ano do Snapdragon 865 Plus.

Se a cadência de renovação das gamas de smartphones se tem mantido anual ao longo dos anos, a verdade é que começa agora a sofrer alterações. Marcas como a OnePlus ou a Xiaomi têm aumentado esse ritmo, fazendo com que os lançamentos sejam mais frequentes.

Seguindo esta tendência, a Qualcomm lançou no ano passado duas versões do seu processador de topo. Na primeira metade do ano os vários smartphones lançados estavam equipados com o Snapdragon 855. No entanto, já a partir da segunda metade do ano muitos passaram a integrar o Snapdragon 855 Plus.

Para este ano parece que a marca americana irá seguir a mesma estratégia, uma vez que começam já a haver indícios do Snapdragon 865 Plus.

Snapdragon 865 Plus – Um novo processador para a segunda metade de 2020

Os primeiros rumores desta nova versão chegam-nos através do adiamento do lançamento do Asus ROG Phone 3. Este novo modelo tinha apresentação marcada para o segundo trimestre do ano, mas devido ao COVID-19 foi adiada.

Segundo os rumores, o Asus ROG Phone 3 viria equipado com o Snapdragon 865. No entanto, ao que tudo indica, a Asus vai aproveitar este adiamento para introduzir a nova versão do processador da Qualcomm.

Isto claro, se este processador chegar a ser lançado. A Qualcomm está a preparar uma versão melhorada do seu chip, mas na verdade o seu desenvolvimento poderá ser também condicionado pelo COVID-19.

No entanto, caso esta versão se confirme, as alterações não deverão ser significativas. Acredita-se que as novidades sejam similares ao modelo Plus do ano passado, onde apenas foi aumentada a frequência do CPU e da GPU para ganhar mais 4% de potência.

Se a Qualcomm desenvolver o novo Snapdragon 865 Plus, então deveremos vê-lo em mais equipamentos até ao final do ano, como é o caso do OnePlus 8T ou do Google Pixel 5.