Xiaomi envia Mi 10 Pro ao espaço para mostrar que 108 megapíxeis são muitos megapíxeis

As marcas no mundo da tecnologia querem exceder-se para mostrar que não apresentam “mais do mesmo”. Assim, a Xiaomi, depois de apresentar a série Mi 10 em fevereiro passado, decidiu ir mais além e colocar o seu smartphone com câmara de 108 megapíxeis no espaço. A empresa acredita que irá dar a conhecer o nosso planeta “por outros olhos”, os do seu Mi 10 Pro.

Num vídeo produzido para promover o seu equipamento, a empresa alarga os horizontes e promete o que nenhuma outra marca disse conseguir de um smartphone.

Xiaomi Mi 10 Pro no Espaço

A empresa chinesa Xiaomi deposita uma enorme confiança no seu mais recente smartphone, o Mi 10 Pro. Esta gama destaca-se pelo seu ecrã de 120Hz e por ser equipada com um Snapdragon 865. Provou poder resolver o cubo de Rubik em 1,43 segundos e ter outras características diferentes, como por exemplo, uma edição transparente.

Contudo, a empresa agora quer promover outra das principais características do Xiaomi Mi 10 Pro. Assim, num ato arrojado, colocou um Mi 10 Pro no Espaço para mostrar as capacidades dos seus 108 megapíxeis, conseguidos com as suas câmaras. Segundo a marca… 108 megapíxeis são muitos megapíxeis!

Xiaomi quer mostrar a Terra Mãe com os seus 108 megapíxeis

A Xiaomi colocou um vídeo no Twitter e YouTube onde mostra imagens do planeta Terra tiradas pela câmara de 108 megapíxeis do Mi 10 Pro a partir de um satélite espacial. A empresa chinesa queria demonstrar que os 108 megapíxeis do seu novo smartphone são muitos megapíxeis.

Poderemos ainda esperar por mais, dado que este vídeo promocional pouco ou nada mostra. No entanto, é a forma “inovadora” desta marca mostrar algumas das principais características e especificações do novo Xiaomi Mi 10 Pro.

O trunfo para convencer os utilizadores é a sua câmara traseira de 108 megapíxeis e é também o sensor de alta resolução fabricado pela Samsung com estabilização ótica. Além disso, a versão Pro da nova família de smartphones da gigante da tecnologia também inclui um zoom híbrido de 10x e um zoom digital de 50x.

“Veja o seu mundo em 108 megapíxeis”.

Como podemos ver no vídeo, é exaltado o poder da imagem captada, a resolução da câmara do dispositivo que permite fazer um enorme zoom e tirar uma foto sem perder a definição.

A título de resumo técnico do Mi 10 Pro, note-se que possui um ecrã hiperbólico de 6,67 polegadas com uma resolução de FHD + e uma taxa de atualização de 120 Hz, além de vir equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 865. Possuiu um conjunto de 4 câmaras liderado pelo sensor de 108 megapíxeis, além de uma bateria de 4500 mAh que suporta carregamento rápido de 50W. Além disso, este modelo Pro da Xiaomi conseguiu alcançar a primeira posição no ranking do DxOMark com uma pontuação geral de 124.

Além da câmara principal de 108 megapíxeis, o dispositivo possui mais três lentes. Uma com sensor de grande angular de 20 megapíxeis e duas câmaras telefoto de 12 e 8 megapíxeis.

Segundo a empresa, o lançamento internacional do Mi 10 e Mi 10 Pro está agendado para 27 de março.