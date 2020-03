Coronavírus: Desinfete o seu Smartphone, Tablet e Smartwatch

Os nossos equipamentos de uso pessoal (ou profissional) que possuem ecrãs táteis necessitam de ser higienizados com regularidade, uma vez que a contaminação de superfícies é uma das formas de transmissão da Covid-19.

O coronavírus não sobrevive muito tempo nas superfícies, contudo vale sempre a pena seguir algumas etapas simples para remover a possibilidade de transmissão do vírus e infeção.

De acordo com os especialistas de saúde, médicos e microbiologistas com quem fomos conversar, a solução para evitar a contaminação do Coronavírus está, sobretudo, naquilo que fazemos logo após o manuseio dos dispositivos, por isso, manter as mãos bem lavadas e, de preferência, passar um gel de álcool para as mãos, com regularidade, é muito conveniente.

É importante relembrar que nos dispositivos que possuem ecrãs táteis a parte do aparelho que está mais sujeita à sujidade e, consequentemente, à contaminação por vírus ou bactérias é o display.

É nele que colocamos os nossos dedos centenas de vezes ao dia. Ao fazê-lo, deixamos, inevitavelmente, o óleo natural do nosso corpo, gordura, restos de comida, e tudo o que de anti-higiénico tivermos capacidade de imaginar (sim, tudo… até coliformes fecais).

Por esta razão, os profissionais de saúde aconselham a que se evite tocar no rosto ao manusear os dispositivos. Este é um conselho generalista, mas sabemos que tal se pode tornar bastante complicado quando se trata, por exemplo, do telemóvel que temos de colocar, normalmente, junto ao ouvido.

A opção pela realização de chamadas em alta-voz e a utilização dos assistentes como a Siri ou o Google Assistant podem ser uma boa escolha para este período de contingência.

Podemos receber e realizar chamadas sem ter de tocar nos aparelhos, contudo a forma mais eficaz de prevenir é apenas uma: manter os equipamentos bem limpos!

Como limpar os ecrãs dos dispositivos táteis para prevenir do Coronavírus?

1. Desligue o ecrã;

2. Aplique uma solução de limpeza à base de álcool isopropílico diretamente no ecrã tátil, com uma distância de cerca de 15 cm;

3. Passe uma camurça de microfibra sobre o ecrã de forma firme, mas sem apertar demais, em movimentos circulares, até que a sujidade seja completamente eliminada;

4. Nunca utilize materiais como água, detergente, sabão em pó, álcool etílico, limpa-vidros, acetona, desinfetante ou outros produtos de limpeza;

5. Deixe o aparelho a apanhar ar por alguns minutos antes de o reutilizar;

Estas instruções também são válidas para películas protetoras e para complementar a limpeza do ecrã pode ainda utilizar um cotonete para retirar resíduos nas ligações USB e de áudio, além dos microfones e saídas de som.

Qual a regularidade com que devemos limpar os ecrãs táteis?

Aqui temos um ponto muito importante!

Atualmente, os ecrãs dos nossos smartphones, tablets e smartwatchs possuem uma finíssima camada oleofóbica.

Esta camada existe sobretudo para impedir que a maior parte da gordura dos nossos dedos se fixe de imediato nos display, evitando que os mesmos fiquem totalmente cobertos com marcas de dedo após cada utilização. Embora o álcool isopropílico das soluções de limpeza não elimine essa camada oleofóbica, isso está diretamente relacionado com o número de vezes que realizamos uma limpeza em profundidade. Esta camada oleofóbica desgasta-se naturalmente através do uso e com o passar dos anos ela deixará de ter eficácia.

Por esta razão, para prevenir a contaminação do coronavírus aconselhamos a que se realize a limpeza com a solução de álcool isopropílico uma vez por dia e, para manter o aparelho sempre limpo, deve-se passar um pano de microfibra, seco e limpo, para retirar a sujidade natural, após cada utilização.

O Pplware foi perceber ao mercado que soluções existem. Após contacto com a iServices, tivemos a informação que é vendida uma solução de limpeza que inclui um spray com essência de limão e é revestida por uma camurça com microfibras. Esta solução evita o estrago de componentes eletrónicos.

O kit da iServices, em formato compacto, é muito fácil de transportar, é anti-estático, não risca e utilizado corretamente ajuda a manter os ecrãs perfeitamente limpos. Em simultâneo, como é recarregável pode ser reutilizado e recarregado com outro tipo de produto à base de álcool ou mesmo um gel desinfetante para as mãos, por exemplo!

