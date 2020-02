Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro chegaram ao mercado

A empresa chinesa Xiaomi apresentou esta manhã os seus mais recentes trunfos para o mercado dos smartphones. Assim, com grande pujança, foram apresentados ao mundo os Mi 10 e Mi 10 Pro.

Os smartphones Mi 10 e Mi 10 Pro foram apresentados esta manhã na China e são apontados por muitos a candidatos a smartphone do ano.

O evento de lançamento dos flagships da Xiaomi são sempre momentos que centram em si muita expectativa. A marca chinesa já nos acostumou a apresentar grandes novidades com uma excelente relação preço-qualidade.

Este ano não é excepção e a marca chinesa apresentou esta manhã os seus dois novos flagships para o ano de 2020. O Mi 10 e Mi 10 Pro chegam com pompa e circunstância e prometem atacar o mercado em força.

Xiaomi Mi 10

No Mi 10, a Xiaomi colocou um ecrã FHD+ de 6,67″ AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz, uma taxa de atualização de toque de 180 Hz, proporção 19,5:9, HDR 10+, um rácio de contraste 5.000.000:1 e um brilho com valor máximo de 1120 nits. A nível de processamento traz o Snapdragon 865 apoiado por uma Adreno 650 e 8 ou 12 GB de RAM LPDDR5. A nível de armazenamento interno, contamos com uma memória UFS 3.0 com 128 ou 256 GB.

Como já era esperado, um dos destaques vai para a fotografia, onde contamos com um sistema de 4 câmaras. A principal é de 108 MP com abertura f/1.69,estreada no Mi Note 10, com sensor de 1/1,33 pulgadas (pixel de 1,6 μm) e lente 7P. É depois complementada por uma câmara bokeh de 2 MP f/2.4, uma grande angular de 13 MP f/2.4 e uma macro de 2 MP f/2.4. Possuí também a tecnologia de Pixel-binning 4 em 1 e estabilização ótixa de 4 eixos. Já a câmara da frente é de 20 MP com possibilidade de gravação em 120 fps e está situada num pequena perfuração no ecrã do lado esquerdo.

Ainda na fotografia, o software da Xiaomi incluí os modos habituais de retrato, grande angular e zoom ótico e aposta também numa evolução no modo noite. Tal como acontece no Samsung S20, temos também a possibilidade de gravar em 8K com estabilização ótica e digital.

A nível de bateria podemos contar com 4780 mAh com carregamento por cabo ou sem fios de 30W e um carregamento inverso de 10W. Contaremos também com MIUI 11 baseada em Android 10 e teremos um sensor de impressões digitais debaixo do ecrã.

Especificações Xiaomi Mi 10

Ecrã : AMOLED curvo de 6,67″ polegadas, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90Hz e punch-hole

: AMOLED curvo de 6,67″ polegadas, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90Hz e punch-hole Processador : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 Memória : Até 12GB de RAM

: Até 12GB de RAM Armazenamento : Até 256GB de armazenamento interno

: Até 256GB de armazenamento interno Câmaras : 4 câmaras traseiras 108MP (ISOCELL Bright HMX) + 13MP (wideangle) + 2MP + 2MP 1 câmara frontal de 20 megapíxel

: Segurança : Leitor de impressão digital no ecrã

: Leitor de impressão digital no ecrã Bateria : 4,780mAh com suporte para carregamento rápido a 30W

: 4,780mAh com suporte para carregamento rápido a 30W Conectividade : Wi-fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C

: Wi-fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C Áudio : Hi-Res Audio

: Hi-Res Audio Sistema operativo: Android 10, MIUI 11

Preço e disponibilidade

Apesar deste evento ter como principal alvo o mercado da China, os telefones serão vendidos globalmente. Contudo, as informações agora veiculadas são ainda específicas para o mercado chinês. Assim, o smartphone será disponibilizado no próximo dia 14 de fevereiro, amanhã, portanto. Para o mercado europeu deveremos ter novidades no evento que se irá realizar em Barcelona do dia 23.

Quanto aos preços, o alinhamento será o seguinte:

Xiaomi Mi 10 de 8 GB e 128 GB – 3.999 yuanes (aprox. 530 euros)

Xiaomi Mi 10 de 8 GB e 256 GB – 4.299 yuanes (aprox. 570 euros)

Xiaomi Mi 10 de 12 GB e 256 GB – 4.699 yuanes (aprox. 630 euros)

Atenção que estes preços são uma aproximação ao valor estipulado para o mercado chinês. Em Portugal os valores seguramente serão diferentes.

Xiaomi Mi 10 Pro

Como é habitual, é no modelo Pro que se centram as maiores inovações. Face ao modelo base, mantém-se quase todas as características, havendo apenas alterações em pontos estratégicos.

Para começar, o armazenamento interno passa a ter as opções de 256 e 512 GB. No campo da fotografia, mantém-se a mesma câmara principal de 108 MP f/1.69, onde se soma uma câmara bokeh de 12 MP f/2.0, uma grande angular de 20 MP f/2.2 e uma câmara para telefoto com 10x de zoom f/2.4.

Segundo os testes da DxoMark, esta torna-se agora a melhor câmara do mercado com um resultado 124 pontos globais, com resultados parciais de 134 para fotografia e 104 para vídeo.

A bateria reduz para os 4500 mAh, mas ganha o carregamento mais rápido do mercado com 50W por cabo, 30W sem fios e 10W em carregamento inverso.

Especificações Xiaomi Mi 10 Pro

Ecrã : AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080x2340p e punch-hole, com uma taxa de atualização de 90Hz

: AMOLED de 6,67 polegadas com resolução de 1080x2340p e punch-hole, com uma taxa de atualização de 90Hz Processador : Qualcomm Snapdragon 865, com modo 5G

: Qualcomm Snapdragon 865, com modo 5G Memória : 8GB ou 12GB de RAM LPDDR5

: 8GB ou 12GB de RAM LPDDR5 Armazenamento : 256GB ou 512GB de armazenamento interno UFS 3.0

: 256GB ou 512GB de armazenamento interno UFS 3.0 Bateria : 4500mAh com carregamento rápido de 50W com fio, 30W sem fio e 10W de carregamento inverso

: 4500mAh com carregamento rápido de 50W com fio, 30W sem fio e 10W de carregamento inverso Câmaras : 4 câmaras: uma principal de 108MP, 1 Telefoto 12MP , 1 Telefoto de 8MP e 1 Grande angular de 20MP 1 câmara frontal de 20MP

: Vídeo : capacidade de gravação vídeo até 8K

: capacidade de gravação vídeo até 8K Segurança : Leitor de impressão digital no ecrã

: Leitor de impressão digital no ecrã Conectividade : Wifi 6, Bluetooth 5.1, USB-C

: Wifi 6, Bluetooth 5.1, USB-C Áudio : Hi-Res Audio

: Hi-Res Audio Sistema operativo: MIUI 11 baseada no Android 10

Preço e disponibilidade

Os parâmetros que influenciam este modelo e o seu lançamento são idênticos ao seu irmão mais modesto. Para saber a disponibilidade no nosso país será necessário esperar pelo evento na Europa. Marcado para 23 de fevereiro, estava planeado ser uma apresentação pré-MWC, na cidade de Barcelona. Embora o evento tenha sido cancelado, a Xiaomi ainda não deu nenhuma informação contrária quanto à realização desta apresentação.

Quanto aos preços, o alinhamento será o seguinte:

8GB de RAM com 256GB de armazenamento — 660 euros

12GB de RAM com 256GB de armazenamento — 725 euros

12GB de RAM com 512GB de armazenamento — 790 euros

Relembramos que são preços aproximados aos valores em yuans. Contudo, como nos diz a história, os preços não serão muito diferentes dos que são apresentados no evento de lançamento.

Em resumo, a Xiaomi lançou dois fantásticos equipamentos, o Xiaomi Mi 10 e Xiaomi Mi 10 Pro que estarão no mercado internacional muito proximamente e irão, seguramente, ombrear com os topos de gama que neste início de ano já estão no mercado. O Pplware em breve terá as unidades em testes e irá detalhar todas as suas novidades.