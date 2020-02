Dica: Como abrir ficheiros no Linux que está dentro do Windows 10

A aproximação da Microsoft ao Linux deu-se com o Windows 10. Este sistema tem já integrada a possibilidade de correr um sub-sistema, que dá ao utilizador o acesso direto ao Linux e a tudo o que este consegue oferecer.

Sendo naturalmente um sistema baseado em consolas e em terminais de texto, fica difícil abrir ficheiros e editar ou alterar o seu conteúdo. Mas, e como são sistemas modulares, existe um pequeno truque para abrir ficheiros no Linux que está dentro do Windows 10.

Com o Windows 10, os utilizadores que querem tirar o máximo do Linux podem fazê-lo diretamente dentro deste sistema. Não precisam de ter uma segunda máquina ou reiniciar para mudar de sistema operativo. Tudo está presente, no WLS (Windows Subsystem for Linux).

Abrir ficheiros no Linux

Para contornar o problema da abertura de ficheiros neste ambiente que não tem gráficos, existe uma solução. Basta navegar para a pasta do Windows onde o cmd.exe está. Esta localiza-se em /mnt/c/Windows/System32/.

De seguida, só precisam de chamar o comando cmd.exe com as flags certas. Falamos de /C, de start e do caminho para o ficheiro.

As apps do Windows 10 são usadas

No caso de uma imagem, localizada na raiz do disco, o comando seria: cmd.exe /C start “c:\pplware_s20_gravar_8k.jpg”. Podem, claro, usar outra app para qualquer outro tipo de ficheiro.

Ao executarem o comando, este irá de imediato abrir a app associada às imagens, neste caso a app Fotografias. Se for outro tipo de ficheiro, a app associada no Windows 10 será aberta, com o ficheiro pronto a ser usado.

O WLS trata de tudo neste caso

Se preferirem, existe igualmente outra opção, que consegue abrir as apps sem quaisquer tipo de ficheiros associados. Este comando é dado na mesma localização, mas tem uma sintaxe diferente. Esta é mais simples e mais fácil de memorizar.

Usando novamente o cmd.exe, só precisam de indicar o nome do executável, mantendo as flags já antes usadas no comando para abrir ficheiros. Assim, e para a app Notepad, o comando seria o seguinte: cmd.exe /C start notepad.exe.

Esta parece ser a forma mais simples de ter acesso a estes ficheiros dentro do WSL. Assim, o Linux dá acesso às apps do Windows, que depois abrem os seus ficheiros. Se são já utilizadores no Windows 10, então têm de testar esta dica.