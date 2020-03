Xiaomi Mi 10: Já há data oficial para o lançamento na Europa

Há cerca de um mês a empresa chinesa Xiaomi apresentou os poderosos Mi 10 e Mi 10 Pro. Estes são claramente dois candidatos a smartphone do ano e a novidade mais recente é a data de chegada à Europa.

Se está à espera do poderoso Xiaomi Mi 10, saiba já quando este flagship chegará à Europa.

Depois de adiamento da MWC 2020, em Barcelona, os Headquarters da Xiaomi acabam de anunciar, em comunicado oficial, a data de lançamento do Mi10 na Europa.

O lançamento, agendado para o dia 27 de março, às 13h, poderá ser acompanhado via streaming, no canal de Youtube, Facebook e Twitter oficial da marca.

Xiaomi Mi 10 – Um dos smartphones mais poderosos de 2020

Apontado por muitos candidatos como smartphone do ano, um dos destaques do Xiaomi Mi 10 vai para a fotografia, que é composto por um sistema de 4 câmaras – a principal de 108 – e inclui os habituais modos de retrato, grande angular e zoom ótico e modo noite.

Este smartphone tem um ecrã FHD+ de 6,67″ AMOLED com taxa de atualização de 90 Hz, uma taxa de atualização de toque de 180 Hz, proporção 19,5:9, HDR 10+, um rácio de contraste 5.000.000:1 e um brilho com valor máximo de 1120 nits. Ao nível de bateria, o smartphone conta com 4780 mAh com carregamento por cabo ou sem fios de 30W.

Ao nível de processamento vem com o Snapdragon 865 apoiado por uma Adreno 650 e 8 ou 12 GB de RAM LPDDR5. Ao nível de armazenamento interno, contamos com uma memória UFS 3.0 com 128 ou 256 GB. O Xiaomi Mi 10 vem com a interface MIUI 11 baseada em Android 10 e com sensor de impressões digitais debaixo do ecrã.

Especificações Xiaomi Mi 10

Ecrã : AMOLED curvo de 6,67″ polegadas, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90Hz e punch-hole

: AMOLED curvo de 6,67″ polegadas, resolução Full HD+, taxa de atualização de 90Hz e punch-hole Processador : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 Memória : Até 12GB de RAM

: Até 12GB de RAM Armazenamento : Até 256GB de armazenamento interno

: Até 256GB de armazenamento interno Câmaras : 4 câmaras traseiras 108MP (ISOCELL Bright HMX) + 13MP (wideangle) + 2MP + 2MP 1 câmara frontal de 20 megapíxel

: Segurança : Leitor de impressão digital no ecrã

: Leitor de impressão digital no ecrã Bateria : 4,780mAh com suporte para carregamento rápido a 30W

: 4,780mAh com suporte para carregamento rápido a 30W Conectividade : Wi-fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C

: Wi-fi 6, Bluetooth 5.1, USB-C Áudio : Hi-Res Audio

: Hi-Res Audio Sistema operativo: Android 10, MIUI 11

