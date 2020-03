3 smartphones Blackview para aproveitar em época de aniversário

A Blackview é uma das marcas que mais evoluiu no segmento dos smartphones todo-terreno. Tipicamente, estes modelos caracterizam-se essencialmente pela sua robustez, deixando de parte aspetos como o desempenho ou as câmaras fotográficas. No entanto, a Blackview desde cedo que se tem vindo a afastar deste paradigma, com smartphones que conjugam todos estes aspetos de uma forma mais equilibrada, respondendo às reais exigências dos consumidores.

Agora que a marca está a festejar o seu 7º aniversário com várias promoções, estes são três modelos que deve conhecer.

Blackview BV9900

O Blackview BV9900 é o primeiro smartphone todo-terreno com um sistema de câmaras quádruplas resistentes a temperaturas até -30ºC, onde se destaca assim a Sony de 48MP. Além disso, vem com certificados IP68, IP69K, MIL-STD-810G, de resistência a água e poeira, jatos de água e ainda grandes variações de temperatura.

O processador que o equipa é o Helio P90 da Mediatek e oferece 8 GB de RAM. Além disso, disponibiliza 256 GB de armazenamento interno, com possibilidade de expansão para cartão microSD. O sistema operativo que integra é o Android 9.0.

O smartphone pode agora se adquirido por cerca de 380 €.

Blackview BV9900

Blackview BV9800 Pro

O Blackview BV9800 Pro foi lançado como uma aposta forte na área da câmara. Segundo indicação da marca, o módulo fotográfico é composto por uma câmara térmica, para detetar calor e formar uma imagem térmica, por uma câmara com sensor Sony de 48 MP e ainda por uma terceira câmara auxiliar.

Esta câmara térmica poderá ser a solução perfeita para os mais aventureiros que gostam de explorar o mundo, ou para os que precisam por questões profissionais. Assim, terão ao alcance do smartphone uma funcionalidade que permite detetar, por exemplo, se existem animais por perto num ambiente de noite cerrada, ou se determinada zona está quente demais.

Além disso, aliado a esta qualidade fotográfica, vem a robustez e a resistência a água, poeiras, quedas e jatos de água. São assim os certificados já comuns aplicados pela marca IP68 e IP69K e MIL-STD-810G. Nesse sentido, o Blackview BV9800 Pro poderá mesmo ser considerado dos melhores equipamentos para captação de fotografias dos mais aventureiros.

O Blackview BV9800 Pro vem equipado com sistema de navegação GPS, GLONASS e BEIDOU. Inclui sensores como o barómetro e uma bateria de 6500 mAh, podendo durar perfeitamente 2 a 3 dias de utilização. Ou até 35 dias em modo standby. O seu preço de aniversário ronda os 370 €.

Blackview BV9800 Pro

Blackview A60

Neste rol de smartphones, por fim o destaque vai para o A60. Este smartphone não é dos todo-terreno, mas preenche as necessidades de quem procura um smartphone a preço que ronde os 50 €. As especificações são de entrada de gama, tal como seria esperado, mas nem por isso deixa de ser uma boa opção. Além disso, está inserido no programa Android Go, com aplicações e um sistema operativo desenhados para tais especificações.

Adicionalmente, o Blackview A60 traz 1 GB de RAM e 16 GB armazenamento interno, com possibilidade de expansão através de cartão micro SD até 128 GB. A sua bateria é de 4080 mAh, o que irá certamente resultar numa excelente autonomia, dadas as características gerais.

A câmara traseira é de 13 MP com flash LED e na frente existe uma câmara de 5 MP, posicionada no notch. De referir ainda que tem, evidentemente, jack de áudio de 3,5mm.

Blackview A60

Descubra mais promoções aqui, com descontos e novidades durante os próximos dias.