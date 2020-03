Google Camera 7.4 trará aos pixel opção de gravar em 4K60fps

O Google Pixel 4a, deverá ser um dos próximos smartphones que a Google irá lançar no mercado, apostando assim na gama média.

Embora a nível de características não surpreenda, este novo equipamento deverá estrear a Google Camera 7.4, que poderá trazer uma novidade que muitos fãs dos equipamentos da Google aguardavam.

Tal como fez no ano passado com o Pixel 3a, a Google deverá lançar muito proximamente um smartphone de gama média. Este será ideal para quem pretende ter uma experiência mais pura do sistema Android, sem ter de gastar muito dinheiro num topo de gama.

Segundo os rumores, o Google Pixel 4a deverá estar para ser apresentado. Tendo estado previsto a sua apresentação no Google I/O 2020, que foi entretanto cancelado pelo Covid-19, espera-se agora que a marca americana remarque este evento ou o faça através de streaming.

No entanto, enquanto se aguardam novidades acerca deste novo equipamento, temos vindo a conhecer mais algumas novidades deste modelo. Depois das suas características e aspeto, conhecem-se agora alguns pormenores da app Google Camera 7.4 que deverá estrear neste novo modelo.

Pixel 4a deverá estrear gravação a 4K 60 fps com a Google Camera 7.4

Segundo o utilizador cstark27 do fórum XDA, que analisou a apk da Google Camera 7.4, foi encontrada uma nova opção intitulada de “camcorder.4k60fps”. Ao que tudo indica, isto poderá significar o suporte desta aplicação à gravação em 4K (3.840 × 2.160 píxeis) a 60 fps.

Esta novidade era algo que os utilizadores há algum tempo pediam à empresa americana, uma vez que os equipamentos concorrentes já o suportam e a versão atual apenas permite gravação em 4K 30 fps.

A marca americana já tinha respondido à ausência desta funcionalidade no Pixel 4, dizendo que notava que os utilizadores utilizava muito mais a gravação em 1080p, pelo que preferiram centrar energias na melhoria da gravação nesta resolução.

No entanto, ao que tudo indica, embora esteja presente no código, esta não estará presente nas definições visíveis da aplicação. Assim, prevê-se que o Pixel 4a não deverá suportar esta função, devendo esta função estar a ser desenvolvida para o futuro Pixel 5.

Embora com esta opção desativada, esta nova versão do Google Camera deverá estrear no Pixel 4a. Para relembrar, este novo equipamento da Google deverá trazer um ecrã com 5,7″ ou 5,8″, duas variações de processador (Snapdragon 730 e 765), 4 ou 6 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. Já na câmara, teremos apenas 1 sensor de 12,2 MP na traseira e 1 câmara em punch-hole na frente.