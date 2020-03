O mundo está a atravessar um dos momentos mais difíceis das últimas décadas. Praticamente todas as empresas estão a sofrer fortes impactos devido à disseminação do coronavírus COVID-19. Contudo, as empresas continuam a lutar pelos seus objetivos. A Apple, por exemplo, mantém a estimativa de colocação no mercado, neste ano de 2020, 90 milhões de AirPods. Este é um dos mais rentáveis produtos da empresa e a disseminação da doença não parece estar a mudar as previsões da empresa.

Os dados foram partilhados pela Digitimes que refere ter indicações que “a Apple deve manter” o seu plano de enviar 90 milhões de pares de AirPods em 2020. Isso representa um aumento de 50% em relação às remessas da Apple no ano passado.

Apple quer “vencer” o impacto do COVID-19

A Apple tem nos seus acessórios uma das principais fontes de encaixe financeiro. Os AirPods têm sido, com o Apple Watch, o equipamento com uma grande procura tornando a empresa menos dependente do iPhone. Como tal, mesmo com a pandemia a gerar o pânico por todo o mundo, a Apple não quer abrir mão de um dos produtos de maior sucesso nos últimos anos.

Segundo um analista de mercado Daniel Ives, da Wedbush Securities, para o ano de 2019 a previsão das vendas de AirPods poderão ter chegado aos 65 milhões. Ele também previu que este número aumentaria para 90 milhões em 2020, um número aparentemente apoiado pelo relatório de hoje.

90 milhões de AirPods em 2020

Apesar da escassez sazonal, os AirPods da Apple ajudaram a empresa a vender 10 mil milhões em wearables e acessórios no trimestre de natal, um salto de 37% em relação ao ano anterior. Assim, a receita para o setor dos “vestíveis” cresceu 17% no trimestre passado, para um novo recorde histórico de 12,7 mil milhões de dólares.

Um rumor recente sugere que a Apple lançará uma nova linha de AirPods este ano chamada AirPods Pro Lite. Contudo, ainda não está claro se esta é uma linha adicional de AirPods. Como alternativa, isso poderia significar uma reformulação dos AirPods básicos atuais com alguns dos recursos ou elementos de aparência e funcionalidade dos Pro.

Conforme foi veiculado na altura, a Apple, em janeiro, supostamente terá adicionado um novo fornecedor para a linha dos AirPods Pro. Embora isso certamente não evite o impacto do coronavírus na cadeia de fornecimentos, diversifica o fabrico de forma a que possa dissipar o impacto da doença na produção dos equipamentos. Portanto, atualmente a Apple poderá ter menos produção por linha, mas mais linhas de fabrico. São boas notícias, estas empresas contrariam a tendência de parar o mundo!