Dica: Como ter notificações mais discretas no Chrome do Android

Sendo o browser mais usado, o Chrome está constantemente a ser melhorado. Estas novidades não se limitam à versão para desktop, mas surgem também para as diferentes versões das restantes plataformas suportadas.

O Android é uma das que mais tem sido melhorada e recebido novidades. A mais recente vem para as notificações, mas não está ativa e em uso. Por isso, vamos explicar como a podem ativar e passar a usar. É simples e muito útil para quem usa este browser.

Uma melhoria para o Chrome

A Google tem estado a melhorar o seu browser para que as notificações se tornem menos incomodativas. Estas estão já limitadas na versão para desktop e agora foram melhoradas na versão para Android. Estão mais discretas e menos intrusivas.

Para terem esta novidade no Chrome do Android, devem ativar uma simples opção deste browser. Esta está acessível e podem começar por abrir as definições deste browser. Para isso abram o menu do Chrome e escolham a opção Definições.

Notificações mais discretas no Android

De seguida, e na lista de opções que encontram presentes, devem descer até encontrarem as opções Avançadas. Nesta área devem descer novamente até encontrarem a opção Definições de sites. Devem abrir esta área para avançarem neste processo.

Nesta área dedicada às definições dos sites que visitam vão ter presentes as diferentes opções que estão associadas às diferentes funcionalidades do browser. Devem aqui escolher a opção Notificações, que está a meio desta lista.

Por fim, vão encontrar a opção que procuram. Esta chama-se Utilizar mensagens mais discretas e deverá ser ativada. Desse momento em diante, sempre que o Chrome for mostrar uma notificação, esta será mostrada de forma mais discreta.

O resultado prático desta mudança no browser

A diferença entre os dois modos é perfeitamente visível de seguida. As notificações são mais discretas e deixam de ocupar todo o ecrã do browser.

Assim, o utilizado pode gerir este elemento de forma mais reservada e sem incomodar a navegação.

Esta é uma alteração que devem aplicar de imediato no Chrome do Android. Torna a sua utilização mais fácil e os sites podem tornar-se menos incómodos com as suas notificações.