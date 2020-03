Há mesmo qualquer coisa menos bem do lado das atualizações da Microsoft e do Windows 10. Estas têm acumulado problemas e são cada vez menos fiáveis e seguras. Mesmo com todos os testes, as falhas acontecem.

Se as últimas atualizações têm falhado no que toca a estarem imunes a problemas, a mais recente segue infelizmente o mesmo caminho. A KB4551762 está a trazer problemas aos utilizadores, com o blue screen of death e reinícios aleatórios a serem relatados.

Problemas de segurança e estabilidade no Windows 10

No início desta semana a Microsoft revelou, de forma indevida, uma falha importante do Windows 10. Esta assentava no SMBv3 e permitia a qualquer atacante tomar conta de um PC e depois infetar todas as máquinas de uma rede.

Claro que a Microsoft reagiu depressa e trouxe uma atualização que corrigia o problema. Esta estava fora do plano de correções do Windows 10 e por isso necessitava de ser instalada de forma manual. Essa era a recomendação da Microsoft.

Blue screen of death para este sistema

Ao contrário do que se esperava, esta atualização acabou por trazer problemas adicionais aos utilizadores. Do que é descrito por muitos dos que instalaram a atualização, esta tem estado a provocar situações anormais ao Windows.

O cenário mais comum que está a ser descrito pelos utilizadores afetados é a presença do blue screen of death de forma aleatória. Não existe um padrão definido para que este surja, mas a verdade é que estes surgem sem padrão.

A Microsoft terá de resolver o problema

Há ainda casos em que os utilizadores descrevem situações diferentes. Um deles é o reiniciar espontâneo do Windows 10, mais uma vez sem qualquer padrão associado. A somar a este problema há ainda relatos de utilização elevada de CPU e de disco.

Naturalmente que a solução para este problema passa pela remoção desta atualização. A Microsoft ainda não reconheceu este problema, mas deverá em breve assumir a sua existência e trazer a resolução para todos.