Instale já! Microsoft lançou atualização de emergência para o Windows 10

A segurança do Windows 10 tem sido garantida pela Microsoft com as necessárias atualizações, sempre que um problema surge. A marca está sempre atenta e procura responder de forma rápida às solicitações.

Esse cenário está agora em cima da mesa, com o lançamento de uma atualização de emergência. Corrige um problema grave e que a própria Microsoft revelou de forma aparentemente inadvertida. É hora de atualizar o Windows 10.

Atualização para um novo problema

Foi durante o lançamento da Patch Tuesday de março que a Microsoft revelou, de forma inadvertida, um dos mais recentes problemas do Windows 10. Este afeta o protocolo SMBv3 e coloca em risco os utilizadores do sistema operativo da gigante do software.

Do pouco que se conhece do problema, este problema está presente tanto no Windows como no Windows Server, afetando todas as versões destes sistemas. Permite que seja feito o acesso a qualquer máquina, abrindo depois as portas a um ataque de maiores dimensões.

O Windows 10 fica assim mais protegido

A solução encontrada, ainda que não oficial e limitada, recorria a um simples comando na PowerShell, que desabilitava parte do SMBv3. Para resolver o problema de forma completa e oficial, a Microsoft resolveu intervir.

Assim, e de forma oficial, este problema está controlado e tem já uma correção lançada para os utilizadores. Esta não segue os padrões normais do Windows 10 e surgiu de forma não programada e totalmente de surpresa.

Microsoft reagiu a esta emergência

A solução está já disponível para instalação dentro das atualizações do Windows. Sendo uma com a marca de segurança, irá eventualmente ser instalada de forma automática num futuro próximo. Podem ainda descarregar esta atualização manualmente (32bits ou 64bits).

É urgente que a nova atualização seja instalada por todos. As falhas no protocolo SMB já aconteceram no passado, com resultados muito negativos e críticos. A resposta da Microsoft foi rápida e assim os utilizadores ficam protegidos.