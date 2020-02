O surto de Coronavírus tem condicionado o planeta em várias vertentes. Para além da componente de saúde, que afeta já muitos países e tem levado à morte de centena de pessoas, tem tido também impacto grande na indústria a vários níveis.

Se as notícias do fecho de fábricas e de lojas tem sido recorrentes, há afinal um possível efeito positivo em todo este processo. Segundo estudos recentes, o planeta Terra pode vir decerto a beneficiar desta catástrofe. As emissões de CO2 diminuíram 25% na China, o que (infelizmente) é positivo.

O preverso efeito positivo do Coronavírus

A China é, há muitos anos, um dos maiores poluidores do planeta. Com as suas muitas fábricas, este país despeja para a atmosfera gases que são prejudiciais para as pessoas e para o próprio planeta.

Os índices de poluição não parecem diminuir, mesmo com todos os esforços feitos a vários níveis. Agora, e segundo um estudo da CarbonBrief, o Coronavirus pode estar a ter um efeito positivo nesta poluição. Os dados são claros e muito positivos.

Emissões de CO2 diminuíram 25% na China

Do que é revelado, desde que o surto de Coronavírus se abateu sobre a China, este país reduziu em 25% as emissões de CO2. Esta redução resulta de fatores como o fecho de fábricas ou da diminuição de voos domésticos.

Toda esta mudança de hábitos, ainda que forçada, resultou numa redução de 100 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera. A nível global, este valor acaba por resultar numa redução de 6% nas emissões a nível planetário.

Menos gases nocivos para a saúde na atmosfera

Outro ponto positivo está igualmente noutros poluentes que deixam de ir para a atmosfera do planeta. Neste mesmo período registou-se uma redução nos níveis de NO2, dióxido de nitrogénio. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 39%.

Este é um efeito que não se esperava de um problema deste nível. Agora que chegou em força à Europa, o Coronavírus deverá continuar a causar problemas, como já fez na China e noutros países. É um resultado decerto positivo, ainda que resulte de um grande problema de saúde pública.