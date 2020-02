Cada vez mais o Windows 10 é um sistema que depende da Internet. São muitas as funcionalidades que dependem da Cloud da Microsoft e do que esta tem para oferecer.

Se o exemplo da criação das contas requerer uma associação à Microsoft, há outros exemplos dessa dependência. Uma área pouco explorada é a da sincronização de dados. A Área de Transferência tem esta capacidade, mas rapidamente pode ser desligada.

Mecanismos de sincronização do Windows 10

Com o evoluir do Windows 10, a Microsoft dotou-o de ferramentas colaborativas e de sincronização. Um exemplo perfeito está no seu browser, que pode ter os separadores sincronizados entre diferentes máquinas ou até entre dispositivos móveis.

Também a Área de Transferência deste sistema teve acesso a uma sincronização. Como nem todos a querem ativa, hoje explicamos como a podem desligar facilmente. Assim, a Microsoft não vai receber uma cópia do que andam a copiar e a colar.

Desligar a cópia da Área de Transferência

Comecem então por abrir o coração do Windows 10. Falamos das Definições, uma das áreas onde podem controlar e configurar quase todos os parâmetros deste sistema. Aqui, só precisam de escolher a área Sistema para poderem continuar.

Dentro desta nova área, devem escolher um separador em concreto. Falamos do que está identificado como Área de Transferência e que está quase no final desta lista. Aqui, devem procurar do lado direito a área Sincronizar entre dispositivos.

Tem várias hipóteses de sincronização

Caso esteja ativa, podem definir se pretendem que a sincronização seja automática ou se preferem que seja apenas feita pode ordem do utilizador. Há ainda a possibilidade de simplesmente desligarem essa mesma sincronização.

Esta sincronização não é essencial ou sequer necessária. É apenas útil para quem tem várias máquinas e que quer partilhar o que vai copiando, tornado-a disponível em qualquer um dos seus PCs. Pondere se é essencial e se a quer ter ativa ou se, simplesmente, pode tê-la desligada.