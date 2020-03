Escola em casa? A tecnologia que o seu filho vai precisar

O segundo período das aulas foi interrompido abruptamente pelo Coronavírus e tudo indica que o terceiro período da escola tenha que ser à distância. A tecnologia que hoje está ao nosso alcance vai permiti-lo, no entanto, é necessário começar a preparar a sala de aula em casa.

Para o ajudar, selecionámos alguns gadgets e periféricos que serão essenciais de uma forma geral. Há que considerar que as necessidades serão variáveis dependendo do ano letivo frequentado.

Tablets

O Samsung Galaxy Tab A está disponível na versão de 8″ e 10,1″ (Wi-Fi ou 4G). O modelo de 8″ vem 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno e tem uma bateria de 5100 mAh. Além disso, oferece uma câmara traseira de 8 MP e uma frontal de 2 MP.

Vem ainda com Wi-Fi dual-band, Bluetooth 4.2 e ainda traz jack de áudio de 3,5mm. O preço desta versão ronda os 170 €.

O Surface Go é uma opção mais acessível da linha Surface da Microsoft. Além disso, a empresa mantém a sua oferta de preços especiais para a escola, nomeadamente para estudantes, encarregados de educação e professores.

Tem um ecrã de 10″ e pode ser adquirido nas versões de 4 GB + 64 GB Wi-Fi, 8 GB + 128 GB Wi-Fi ou 4G. A autonomia pode atingir as 9 horas de utilização. A câmara frontal é de 5 MP, permitindo videochamada no Skype a 1080p, e a câmara traseira é de 8 MP.

Inclui uma porta USB Tipo-C, jack de áudio de 3,5mm, porta Surface Connect e para capa teclado e leitor de cartões. A Surface Pen e teclados terão que ser adquiridos à parte.

Esta é outra opção também bastante acessível, já com teclado integrado. Tem um ecrã de 10,1″ e oferece uma bateria de 4000 mAh. Há que ter em consideração que tem apenas 1 GB de RAM e 16 GB de armazenamento interno. Dependendo das exigências de ensino, poderá não ser suficiente.

Computadores Portáteis

No campo dos computadores portáteis, a primeira sugestão vai para o IdeaPad C340 da Lenovo. Este computador oferece um ecrã de 14 polegadas FullHD, 8 GB de RAM e um SSD de 512 GB. O seu processador é um Intel Core i3-10110U de 10ª geração.

O ecrã é tátil e o teclado pode ser dobrado para trás, de forma a ser usado também como tablet. Além disso, ainda vem uma caneta digital.

A Huawei também oferece na sua gama de produtos alguns computadores portáteis e o MateBook D 14 poderá ser uma boa opção para a escola em casa. Tem um ecrã de 14 polegadas, com margens bastante reduzidas e sensor de impressões digitais.

Na compra pode optar por um modelo com processador Intel Core i5 ou i7 de 10ª geração e de 8 ou 16 GB de RAM. De armazenamento interno está disponível SSD de 256 GB ou 512 GB. Já vem com Bluetooth 5.0 e Wi-Fi ac, tem 3 portas USB, sendo uma delas USB tipo-C, HDMI e jack de áudio de 3,5mm.

O ASUS ZenBook 14 vem equipado com um processador AMD Ryzen, com 8 ou 16 GB de RAM e com SSD de 1TB ou de 512 TB. Além disso, integra o sistema operativo Windows 10 Home, tal como os outros acima apresentados.

Tem 14 polegadas de ecrã e como interfaces de ligação conta com três portas USB, sendo uma delas USB tipo-C, uma porta HDMI, leitor de cartões MicroSD e jack de áudio.

Impressoras

Muitas famílias veem-se agora a receber trabalhos de casa para os filhos por e-mail, mas sem impressora para os imprimir. Uma opção que ronda os 60 € é uma multifunções HP com Wi-Fi. Assim, sem necessidade de ligar o PC à impressora, pode mandar imprimir diretamente a partir do smartphone, tablet ou portátil.

Outros acessórios

Para assistir às aulas e poder interagir sem ser perturbado ou sem perturbar as outras pessoas da casa, o ideal é ter uns auscultadores. Estes Sony não têm fios, podendo assim ser ligados via Bluetooth a qualquer dispositivo, têm grande autonomia e ainda são bastante acessíveis. Rondam os 40 €.

É evidente que existem opções ainda mais acessíveis e que acabam por cumprir o mesmo propósito, como é o caso destes auticulares Hama Basic4Phone que custam 10 €.

É verdade que há cada vez mais gente com Internet em casa, no entanto, ainda há muitos que não tem e não quer fidelizar-se a nenhum operador de Internet fixa. Assim, apenas para este período de escola em casa, poderá ter um hotspot contratando um serviço móvel.