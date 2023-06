Netflix vai acabar com o plano Básico? Já está a acontecer

A Netflix tem vindo a mexer na sua oferta de planos. A partilha de contas já exige o pagamento de um valor extra para adicionar pessoas com localizações fora da residência, há países com planos com publicidade e, aparentemente, o plano Básico, que hoje custa 7,99 € com qualidade máxima de 720p, poderá desaparecer.

Segundo avança a imprensa canadiana, o plano Básico da Netflix vai deixar de estar disponível no país. Desta forma, tal como muitas outras mudanças que aconteceram na plataforma de streaming, este foi o país escolhido para começarem a ser introduzidas as alterações, até como forma de teste.

O fim do Plano Básico da Netflix, mas só para novos clientes

Para clientes com o plano básico subscrito, não deverá haver para já nenhuma consequência, como perda da conta ou transição para outro plano. Contudo, os novos clientes já não terão esta hipótese de escolha.

Nestes casos, os utilizadores terão como básico aquele que exige publicidade. O plano com anúncios custa atualmente 5,99 dólares canadianos, enquanto que o básico, custa 9,99 dólares canadianos. Os planos Padrão e Premium custam $16,49 e $20,99, respetivamente.

O serviço suportado por anúncios ainda está limitado a 12 países em todo o mundo, como um teste que, aparentemente, está a resultar bem para a Netflix. E poderá ser esse o grande trunfo da empresa, para acabar com o plano Básico sem anúncios. No primeiro trimestre de 2023, nos Estados Unidos, a Netflix viu o seu nível básico com anúncios a gerar mais dinheiro por utilizador do que com o plano Padrão.

Para já, para o mercado em Portugal, não há indicação de quando será lançado o plano com anúncios, mas temos visto que as alterações vão sendo alargadas de forma faseada, pelo que não será de estranhar que também por cá, o plano básico seja eliminado no futuro.